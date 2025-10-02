Cầu tạm bị cuốn trôi, người dân thôn Hành dùng bè vượt sông

Trận lũ sau cơn bão số 10 vừa qua đã cuốn phăng cây cầu tạm duy nhất, khiến 30 hộ dân tại đội 2, thôn Hành, xã Xuân Chinh bị cô lập hoàn toàn.

Đội 2, thôn Hành, xã Xuân Chinh có 30 hộ dân với 116 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái. Để qua lại sông Ạc, vào trung tâm xã hay đi các thôn bản khác, người dân phải đi qua một cây cầu tạm được dựng bằng tre. Tuy nhiên, trong đợt lũ lớn vừa qua, cây cầu tạm này đã bị cuốn trôi, khiến toàn bộ khu dân cư bị cô lập trong nhiều ngày. Mọi hoạt động giao thương, đi lại đều bị đình trệ.

Cầu tạm bị cuốn, đội 2, thôn Hành, xã Xuân Chinh bị cô lập hoàn toàn.

Hiện nay, khi nước sông Ạc bắt đầu rút, người dân đội 2 sử dụng bè mảng tạm bợ để làm phương tiện vượt sông. Đây là cách duy nhất để họ có thể sang bờ bên kia mua lương thực, thực phẩm và tiếp nhận hàng cứu trợ, cũng như đưa đón học sinh đến trường. Tình trạng này đang tiềm ẩn nhiều rủi ro, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng của người dân.

Người dân sử dụng bè tre vượt sông Ạc

Dù nước sông Ạc đang rút dần, song nỗi lo bị chia cắt mỗi khi mưa bão vẫn luôn canh cánh trong tâm trí của người dân đội 2, thôn Hành, xã Xuân Chinh.

Do vậy, một chiếc cầu vượt sông kiên cố là ước mong lớn nhất của người dân thôn Hành thời gian này. Một cây cầu vững chãi vượt sông không chỉ đảm bảo an toàn trong việc đi lại của người dân và học sinh; mà còn mở ra cơ hội giao thương, phát triển kinh tế, từng bước giúp người dân thoát nghèo.

Hữu Đại