Cập nhật những xu hướng, phương pháp điều trị nhãn khoa tiên tiến trên thế giới

Trong bối cảnh công nghệ y học phát triển mạnh mẽ, lĩnh vực nhãn khoa đang chứng kiến sự chuyển mình rõ nét khi các thành tựu khoa học nhanh chóng được ứng dụng vào thực hành lâm sàng, góp phần nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán và tối ưu hóa hiệu quả điều trị.

(Ảnh: PV/Vietnam+)

Thông tin trên được đưa ra tại Hội thảo khoa học với chủ đề: Tiến bộ trong nhãn khoa: Thực hành lâm sàng & Đổi mới, diễn ra chiều 7/5 tại Hà Nội, nhằm cập nhật những xu hướng điều trị nhãn khoa tiên tiến.

Việc cập nhật những xu hướng điều trị nhãn khoa tiên tiến là một trong những nội dung nhằm thực hiện và cụ thể hóa chiến lược đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia áp dụng trong ngành y tế theo tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” đóng vai trò hết sức quan trọng đối với mọi lĩnh vực, trong đó có ngành Y tế.

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam hiện có khoảng 2 triệu người mù và thị lực kém. Đáng lưu ý khi trên 80% tỷ lệ người mù ở Việt Nam có thể phòng, chữa được. Các nguyên nhân gây mù chính hiện nay qua điều tra cho thấy đục thể thủy tinh vẫn là nguyên nhân chủ yếu (chiếm tới 66,1%), tiếp đó là các bệnh lý đáy mắt, bệnh glôcôm, tật khúc xạ... Đáng chú ý, tật khúc xạ (cận thị, viễn thị, loạn thị) đang ngày càng phổ biến trong thanh thiếu niên, với tỷ lệ mắc khoảng 20% học sinh ở nông thôn và khoảng 40% ở các đô thị.

Thời gian gần đây, nhờ sự phát triển công nghệ nhãn khoa hiện đại giúp cho việc phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị các bệnh về mắt ngày càng hiệu quả hơn, cũng như cho thấy các bệnh lý về mắt ngày càng đa dạng, phức tạp, đặc biệt các bệnh lý mắt ở trẻ em: chấn thương mắt ở trẻ em, tật khúc xạ, nhược thị, các bệnh lý bẩm sinh: U võng mạc, lác mắt, sụp mi, đục thể thủy tinh bẩm sinh, võng mạc trẻ sinh non...

Tại Hội thảo, bác sỹ Jessica Yu - Trưởng bộ phận ứng dụng Laser khúc xạ khu vực châu Á-Thái Bình Dương chia sẻ góc nhìn cập nhật về xu hướng điều trị lão thị bằng công nghệ khúc xạ hiện đại với phương pháp Presbyond Laser Blended Vision - phương pháp điều trị lão thị bằng laser excimer để điều trị hai mắt đồng thời.

Nhờ việc kiểm soát quang sai giác mạc một cách có chủ đích và cá nhân hóa theo đặc điểm thị giác của từng bệnh nhân, Presbyond cho phép não bộ hợp nhất hình ảnh từ hai mắt, giúp người bệnh đạt được khả năng nhìn đa khoảng cách tự nhiên, duy trì độ tương phản và thị giác lập thể, đồng thời hạn chế các hiện tượng khó chịu thị giác thường gặp.

Theo bác sỹ Jessica Yu, đây là phương pháp mở ra hướng tiếp cận mới trong điều trị lão thị trong thời đại số - nơi công nghệ phẫu thuật khúc xạ không chỉ giúp bệnh nhân giảm phụ thuộc kính mà còn góp phần nâng cao chất lượng sống, hiệu suất làm việc của nhóm dân số trung niên.

Bác sỹ Kishore Raj Pradhan - Giám đốc Y khoa Matrika Eye Foundation (chuyên gia nhãn khoa nổi tiếng tại Nepal) chia sẻ ý kiến chuyên môn về việc mở rộng chỉ định phẫu thuật khúc xạ bằng các công nghệ laser thế hệ mới với kinh nghiệm lâm sàng với 1.200 ca SmartSight NOVA đầu tiên. Đây là góc nhìn thực tiễn từ quá trình triển khai một trong những nền tảng phẫu thuật không vạt tiên tiến hiện nay.

Bác sỹ Kishore Raj Pradhan phân tích dữ liệu lâm sàng trên số lượng lớn bệnh nhân được phẫu thuật bằng hệ thống SmartSight NOVA, qua đó đánh giá toàn diện hiệu quả thị lực, độ an toàn, khả năng phục hồi sau mổ cũng như mức độ hài lòng của người bệnh trong điều kiện thực hành lâm sàng thực tế. Những kết quả bước đầu cho thấy SmartSight NOVA không chỉ đảm bảo độ chính xác khúc xạ cao và thị lực ổn định, mà còn tối ưu trải nghiệm hậu phẫu nhờ thời gian thao tác nhanh, giảm tác động lên bề mặt giác mạc và hỗ trợ quá trình hồi phục thị lực diễn ra nhẹ nhàng hơn. Báo cáo góp phần khẳng định mục đích tối ưu hóa chất lượng thị giác và trải nghiệm điều trị cá nhân hóa cho từng bệnh nhân.

Thông qua các dữ liệu theo dõi và phân tích lâm sàng, báo cáo cho thấy mỗi phương pháp phẫu thuật khúc xạ - từ kỹ thuật tạo vạt đến các phương pháp không vạt - đều có ưu thế riêng khi được chỉ định đúng cho từng bệnh nhân. Từ những kết quả nghiên cứu này, định hướng lựa chọn phương pháp tối ưu được xây dựng dựa trên đặc điểm giác mạc, độ khúc xạ, nhu cầu thị giác và kỳ vọng cá nhân của người bệnh.

Tại Hội thảo, bác sỹ Nguyễn Đăng Dũng - Giám đốc Bệnh viện Mắt Quốc tế DND nhấn mạnh đổi mới trong nhãn khoa không chỉ đến từ công nghệ mà còn nằm ở việc chuẩn hóa thực hành lâm sàng và cá nhân hóa điều trị cho từng bệnh nhân. Việc cập nhật các xu hướng điều trị tiên tiến trên thế giới, đồng thời xây dựng quy trình điều trị toàn diện, triển khai đầy đủ các phương pháp phẫu thuật khúc xạ hiện đại đang được áp dụng trên thế giới giúp bệnh nhân có nhiều lựa chọn điều trị tối ưu.

Hội thảo với sự tham gia của các bác sỹ nhãn khoa, phẫu thuật viên, chuyên gia khúc xạ, đại diện các cơ sở nhãn khoa trên toàn quốc cùng những góc nhìn từ các chuyên gia quốc tế, tạo nên diễn đàn học thuật chuyên sâu, mở ra không gian kết nối chuyên môn đa chiều và lan tỏa những giá trị, cập nhật những xu hướng điều trị nhãn khoa tiên tiến./.

Theo TTXVN