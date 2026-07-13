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[Cập nhật] Cháy tại Khu công nghiệp Tây Bắc Ga, chưa ghi nhận thiệt hại về người

Tuyết Hạnh
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(Baothanhhoa.vn) - Khoảng 19h51 tối nay (13/7), công nhân phát hiện cháy tại tầng 2 nhà kho của Công ty TNHH MTV tự động hoá máy giầy Toàn Thịnh Việt Nam ở Khu công nghiệp Tây Bắc Ga, phường Hàm Rồng. Do bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bùng phát dữ dội.

[Cập nhật] Cháy tại Khu công nghiệp Tây Bắc Ga, chưa ghi nhận thiệt hại về người

Khoảng 19h51 tối nay (13/7), công nhân phát hiện cháy tại tầng 2 nhà kho của Công ty TNHH MTV tự động hoá máy giầy Toàn Thịnh Việt Nam ở Khu công nghiệp Tây Bắc Ga, phường Hàm Rồng. Do bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bùng phát dữ dội.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, lực lượng chữa cháy tại chỗ đã kịp thời sử dụng phương tiện sẵn có để khống chế ban đầu, đồng thời tổ chức di tản công nhân đang làm việc. Đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Ngay sau khi nhận tin báo và nhận định đám cháy có diễn biến phức tạp, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, xe chữa cháy và robot chữa cháy đến hiện trường triển khai dập lửa.

[Cập nhật] Cháy tại Khu công nghiệp Tây Bắc Ga, chưa ghi nhận thiệt hại về người

Các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp khống chế đám cháy, ngăn chặn cháy lan.

Đến 21h38, đám cháy vẫn diễn biến phức tạp. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương tổ chức nhiều mũi tấn công vào khu vực nhà kho, đồng thời phun nước làm mát các công trình lân cận nhằm ngăn chặn cháy lan.

Phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa tiếp tục cập nhật...

Tuyết Hạnh

Từ khóa:

#Cảnh sát PCCC #Khu công nghiệp #công an tỉnh Thanh Hóa #Tây bắc #Thiệt hại #Công nhân #Cháy nhà #Nhà kho #Lực lượng chức năng #ghi nhận

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