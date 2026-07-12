Bộ Công an công bố điểm sàn các trường CAND năm 2026

Bộ Công an công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào năm 2026 đối với các trường CAND, trong đó ngành Y khoa lấy điểm sàn 22 và các ngành còn lại từ 70 điểm.

Ảnh minh họa: Khánh Nguyễn

Bộ Công an vừa công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, trung cấp chính quy vào các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) năm 2026. Trong đó, ngành Y khoa có mức điểm sàn cao nhất là 22 điểm theo kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Ngành Y khoa yêu cầu tối thiểu 22 điểm

Theo thông báo, với phương thức xét tuyển kết hợp (Phương thức 2 và 3), ngành Y khoa của Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh yêu cầu thí sinh đạt tối thiểu 22 điểm ở tổ hợp 3 môn thi tốt nghiệp THPT (thang điểm 30, không nhân hệ số, không tính điểm ưu tiên) và đạt từ 20 điểm trở lên trong Bài thi đánh giá của Bộ Công an (thang điểm 100).

Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Y khoa theo Phương thức 2 vào Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, ngưỡng đầu vào thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT và Đại học Quốc gia Hà Nội.

Các ngành còn lại lấy ngưỡng 70 điểm

Đối với các ngành đào tạo còn lại của Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh cùng các trường, học viện CAND khác, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào là 70 điểm.

Mức điểm này được tính bằng tổng điểm quy đổi theo thang 100 của ba môn thi tốt nghiệp THPT thuộc tổ hợp xét tuyển (hoặc điểm quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế) cộng với điểm Bài thi đánh giá của Bộ Công an. Đồng thời, thí sinh phải đạt tối thiểu 15 điểm theo thang 30 ở ba môn thi tốt nghiệp THPT và không có điểm liệt.

Đối với Phương thức 1 (tuyển thẳng), thí sinh đạt giải cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế khi đăng ký vào Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh phải đạt từ 40 điểm Bài thi đánh giá của Bộ Công an; đăng ký vào Học viện An ninh nhân dân phải đạt từ 35 điểm.

Điểm sàn trung cấp từ 10 điểm

Ở trình độ trung cấp chính quy, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào là 10 điểm theo tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT thuộc tổ hợp xét tuyển (không nhân hệ số, không tính điểm ưu tiên) và không có điểm liệt.

Năm 2026, Bộ Công an tiếp tục duy trì ba phương thức tuyển sinh gồm: tuyển thẳng; xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với Bài thi đánh giá của Bộ Công an; và xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với Bài thi đánh giá.

Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm nay có hơn 22.000 thí sinh đăng ký dự thi. Công thức tính điểm xét tuyển tiếp tục áp dụng tỷ lệ 40% từ điểm thi tốt nghiệp THPT và 60% từ Bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Theo VTV