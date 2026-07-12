15 trường mầm non tại Thanh Hóa sẽ thí điểm chương trình mới

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng và phê duyệt Chương trình giáo dục mầm non (GDMN) mới để triển khai thí điểm từ năm học 2026-2027.

Tỉnh Thanh Hóa có 15 cơ sở GDMN thí điểm chương trình mới trong năm học 2026-2027.

Theo văn bản hướng dẫn triển khai của Bộ, trong thời gian 1 năm (năm học 2026-2027), sẽ triển khai thí điểm chương trình GDMN mới tại 510 cơ sở GDMN thuộc 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trong đó, tỉnh Thanh Hoá có 15 cơ sở GDMN sẽ triển khai thí điểm chương trình mới gồm:

1. Trường Mầm non Điền Lư, xã Điền Lư

2. Trường Mầm non Quang Trung, xã Thạch Lập

3. Trường Mầm non Cẩm Thủy, xã Cẩm Thủy

4. Trường Mầm non Hải Long, xã Như Thanh

5. Trường Mầm non Thành Công, xã Vân Du

6. Trường Mầm non Búp Sen Xanh, phường Quảng Phú

7. Trường Mầm non Hoa Mai, phường Hạc Thành

8. Trường Mầm non Lam Sơn, phường Hạc Thành

9. Trường Mầm non thực hành Hồng Đức

10. Trường Mầm non Hoa Mai, phường Sầm Sơn

11. Trường Mầm non Định Tường, xã Yên Định

12. Trường Mầm non Hoằng Quỳ, xã Hoằng Giang

13. Trường Mầm non Tân Phong 2, xã Lưu Vệ

14. Trường Mầm non Thọ Xuân, xã Thọ Xuân

15. Trường Mầm non Đông Tiến, phường Đông Tiến.

Bộ Giáo dục và Đào tạo giao Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thí điểm Chương trình GDMN mới năm học 2026-2027; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện thí điểm.

Phối hợp các sở, ban, ngành tham mưu UBND tỉnh, thành phố bố trí kinh phí, các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ triển khai thí điểm bảo đảm chất lượng, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn; chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác triển khai thí điểm; báo cáo, tổ chức họp, tọa đàm, hội thảo, tập huấn, sinh hoạt chuyên môn.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non trên địa bàn tỉnh, thành phố trong quá trình xây dựng và triển khai kế hoạch thí điểm; chú trọng công tác nâng cao năng lực đội ngũ đáp ứng yêu cầu thí điểm; đẩy mạnh công tác truyền thông; huy động các tổ chức xã hội để chuẩn bị nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ thí điểm; báo cáo công tác triển khai, kết quả thí điểm về Bộ GDĐT.

UBND cấp xã phối hợp với ngành giáo dục triển khai thí điểm; quan tâm hỗ trợ bảo đảm về điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ, kinh phí...tạo thuận lợi cho các cơ sở GDMN thực hiện thí điểm đạt hiệu quả; huy động, bố trị các nguồn lực hợp pháp hỗ trợ triển khai thí điểm.

Cơ sở GDMN triển khai thí điểm xây dựng và triển khai kế hoạch thí điểm bảo đảm hiệu quả, chất lượng, tiến độ, phù hợp với thực tiễn địa phương, không gây áp lực lên đội ngũ giáo viên và trẻ em.

Chủ động tham mưu, chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân sự hỗ trợ giáo dục thực hiện thí điểm; đánh giá kết quả thí điểm.

Thường xuyên tổ chức họp, tọa đàm, hội thảo nhằm trao đổi chuyên môn, rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thí điểm; chủ động nghiên cứu Chương trình GDMN thí điểm (Quyết định số 388/QĐ-BGDĐT ngày 12/02/2026); báo cáo công tác triển khai, kết quả thí điểm về Sở Giáo dục và Đào tạo.

Danh sách 510 cơ sở GDMN triển khai thí điểm Chương trình giáo dục mầm non mới.

NM