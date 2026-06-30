“Chìa khóa” kiềm chế tai nạn giao thông

Nhằm tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí từ 5% đến 10% theo kế hoạch năm 2026, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) và công an các phường, xã trên địa bàn tỉnh đã phối hợp triển khai nhiều giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Điển hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự giao thông đến đông đảo người tham gia giao thông, coi đây là “chìa khóa” kiềm chế tai nạn giao thông một cách bền vững.

Phòng CSGT, Công an tỉnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho các lái xe Công ty TNHH Long Sơn.

Thanh Hóa là một trong những địa phương vừa được Cục CSGT (Bộ Công an) đánh giá tình hình trật tự giao thông 6 tháng đầu năm 2026 trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực; tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025. Để có được kết quả trên phải kể đến sự nỗ lực rất lớn của lực lượng chức năng, nhất là lực lượng CSGT và cảnh sát trật tự của công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở xác định điều kiện hạ tầng và tổ chức giao thông của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế thì việc nâng cao ý thức cho người tham gia giao thông để bảo vệ an toàn cho bản thân, phòng ngừa rủi ro tai nạn chính là yếu tố quyết định. Ngay từ đầu năm 2026, Phòng CSGT đã bám sát nội dung Kế hoạch số 91 của Giám đốc Công an tỉnh về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật trật tự giao thông đến đông đảo người tham gia giao thông; yêu cầu các đội, trạm trên cơ sở tuyến, địa bàn được phân công, phối hợp cùng công an các phường, xã xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền phù hợp với từng lứa tuổi, người dân ở khu dân cư...

Trong đó, đặc biệt chú trọng đẩy mạnh phối hợp với 131 trường đại học, cao đẳng và THPT trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai Chỉ thị số 31 của Chính phủ về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới cho trên 81 nghìn học sinh, thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh. Từ các buổi tuyên truyền, đông đảo học sinh, thanh thiếu niên đã được trang bị thêm thông tin, quy định của Luật Trật tự giao thông, hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, gắn máy an toàn cũng như trách nhiệm xử lý khi chưa đủ tuổi điều khiển... Qua đó, không chỉ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trật tự giao thông cho học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường mà còn giáo dục, răn đe đối với trường hợp vi phạm, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn giao thông đối với lứa tuổi này.

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự giao thông cho lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh, Phòng CSGT Công an tỉnh nhận định: Hiện nay tình trạng các xe ô tô kinh doanh vận tải có dấu hiệu vi phạm các quy định trật tự giao thông có chiều hướng gia tăng, nếu không nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trật tự của các lái xe, nguy cơ xảy ra tai nạn là rất cao. Do đó, Phòng CSGT đã phối hợp với hơn 400 doanh nghiệp vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền đến chủ phương tiện và lái xe lỗi vi phạm phổ biến hiện nay, mức xử phạt đối với hành vi vi phạm cũng như quy định của Nghị định số 158 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, Nghị định số 168 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ... Ngoài ra, để nâng cao ý thức trách nhiệm quản lý cho chủ doanh nghiệp, lái xe, thay vì chỉ thông tin, phổ biến các điều Luật xử phạt vi phạm hành chính, Phòng CSGT còn trình chiếu clip tai nạn nghiêm trọng, phân tích nguyên nhân, hậu quả và trách nhiệm pháp lý của chủ doanh nghiệp phương tiện gây tai nạn... Bằng hình thức tổ chức này đã tác động trực tiếp đến các lái xe và chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc quản lý, giám sát đội ngũ lái xe chấp hành quy định trật tự giao thông.

Lái xe Lê Đức Tâm, Đội vận tải, Công ty TNHH Long Sơn chia sẻ: “Trước đây bản thân tôi khi lái xe chở hàng cho công ty cũng có đôi lúc chủ quan. Nhưng sau khi xem các video, clip tai nạn do CSGT trình chiếu, bản thân rút ra bài học và ý thức trách nhiệm hơn khi cầm vô lăng. Chỉ một phút giây lơ là của mình vi phạm các quy định trật tự giao thông, có thể đánh đổi bằng cả tính mạng của bản thân và người khác”.

Theo Thượng tá Trang Công Đông - Phó trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa: “Từ đầu năm đến nay, song song với đẩy mạnh tuyên truyền, phòng cũng đã tăng cường kiểm tra, xử phạt vi phạm, nhưng đó là bước cuối cùng trong chuỗi giải pháp đảm bảo trật tự ATGT. Thực tế, yếu tố quyết định giảm thiểu tai nạn giao thông nằm ở ý thức của người tham gia giao thông. Có rất nhiều vụ tai nạn xảy ra trong thời gian qua xuất phát do lái xe điều khiển phương tiện; trường hợp nếu lái xe chỉ cần “sai một giây” cũng có thể phải trả giá bằng tính mạng của bản thân".

“Thời gian tới, ngoài tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp thông qua các hội nghị, chúng tôi sẽ tiếp tục khai thác ứng dụng công nghệ AI giám sát giao thông. Qua đó tạo chuyển biến tích cực về mặt nhận thức của người tham gia giao thông và đội ngũ lái xe trong công tác đảm bảo trật tự ATGT, từng bước giảm tai nạn bền vững", Thượng tá Trang Công Đông chia sẻ thêm.

Bài và ảnh: Khánh Huyền