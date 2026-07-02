Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia

Tiếp tục mở rộng đấu tranh với nhóm đối tượng chế tác, buôn bán trang sức giả mạo nhãn hiệu và buôn lậu vàng xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các địa phương có liên quan hồi đầu tháng 6/2026, ngày 2/7 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiếp tục triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 22 bị can, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại.

Ước tính tổng doanh thu từ số kim cương đã bán ra trên thị trường khoảng 280 tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng cầm đầu là người Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hồng Kông (Trung Quốc). Từ đây, chúng thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông rồi tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, đường dây được tổ chức theo mô hình nhiều tầng cấp, mỗi đối tượng chỉ đảm nhiệm một công đoạn, từ vận chuyển, tiếp nhận, phân phối đến quản lý tiền hàng.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã làm rõ vai trò của nhiều mắt xích quan trọng trong đường dây. Trong đó, Abhishek Deepak Patel (sinh năm 1994), quốc tịch Ấn Độ được xác định giữ vai trò quản lý hàng hóa, tiền bán hàng của đường dây tại Việt Nam; Trịnh Quang Chung (sinh năm 1984), trú tại phường Trấn Biên, TP. Đồng Nai là đối tượng trực tiếp nhận kim cương tại Hồng Kông rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam.

Đối tượng Abhishek Deepak Patel, quốc tịch Ấn Độ (giữa) là người quản lý hàng hóa và tiền bán hàng của đường dây buôn lậu kim cương tại Việt Nam

Sau khi hàng được đưa vào nội địa, Đặng Ngọc Sơn (sinh năm 2005), trú tại phường Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) có nhiệm vụ tiếp nhận từ Chung, tổ chức vận chuyển và phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại TP. Hồ Chí Minh, An Giang và TP. Hà Nội.

Trong khi đó, Trần Thị Hằng (sinh năm 1985), trú tại phường Nhiêu Lộc, TP. Hồ Chí Minh là đầu mối nhận số lượng lớn kim cương từ Chung để tiếp tục phân phối cho các đại lý, cơ sở kinh doanh cấp dưới.

Đối tượng Trịnh Quang Chung làm việc với cơ quan điều tra

Qua một thời gian tập trung kiên trì thu thập tài liệu, chứng cứ, dựng lại toàn bộ phương thức hoạt động của đường dây và làm rõ vai trò của từng đối tượng, ngày 20/6/2026 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt triển khai các biện pháp tố tụng, bắt giữ 22 đối tượng có liên quan để đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội; khám xét 20 địa điểm là cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở của các đối tượng, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử, chứng từ giao dịch, thiết bị lưu trữ thông tin và nhiều vật chứng khác phục vụ công tác điều tra.

Theo tài liệu điều tra xác định, từ năm 2024 đến nay đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 22 bị can tham gia trong đường dây buôn lậu với vai trò là người vận chuyển, kinh doanh kim cương nhập lậu.

Đối tượng Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty giám định PNJ là kẻ đã tiếp tay cho hành vi buôn lậu bằng việc cấp giấy kiểm định gian dối cho kim cương.

Đáng chú ý, nổi lên trong đường dây buôn lậu này là đối tượng Đặng Ngọc Thảo (sinh năm 1974), trú tại phường Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Thảo là Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP) thuộc Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Công ty PNJ-LAP là một trong những đơn vị giám định đá quý có uy tín tại thị trường Việt Nam, đối tượng Đặng Ngọc Thảo với vai trò là Giám đốc Công ty PNJ-LAP đã câu kết với các đối tượng để mua các viên kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA với giá rẻ, sau đó với kiến thức chuyên môn của bản thân, Thảo đã thực hiện mài mã số GIA được khắc trên viên kim cương và làm mới theo mã số của PNJ - LAP, cấp cho viên kim cương giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-LAP để bán cho khách hàng kiếm lời.

Nhóm đối tượng trong đường dây buôn lậu kim cương tại Việt Nam

Theo cơ quan điều tra, giấy chứng nhận kiểm định là yếu tố quyết định giá trị thương mại cũng như niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm kim cương.

PNJ-LAP là đơn vị kiểm định độc lập và không được phép kinh doanh đối với các sản phẩm mình kiểm định. Tuy nhiên vì mục đích vụ lợi, Thảo đã thực hiện trái quy định, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan kiểm định, ảnh hưởng đến niềm tin của khách hàng đối với các sản phẩm kim cương đang được lưu hành trên thị trường Việt Nam.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tuyết Hạnh