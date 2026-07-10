Hoằng Tiến ra mắt mô hình “Cơ sở lưu trú tham gia bảo đảm ANTT trong quản lý người nước ngoài”

Sáng 10/7, UBND xã Hoằng Tiến tổ chức hội nghị ra mắt mô hình “Cơ sở lưu trú tham gia bảo đảm an ninh trật tự trong quản lý người nước ngoài” trên địa bàn.

Toàn cảnh lễ ra mắt.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua kế hoạch và quy chế hoạt động của mô hình; công bố các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, thành lập mô hình; đồng thời đại diện các cơ sở lưu trú ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý người nước ngoài.

Công an xã Hoằng Tiến cũng hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm khai báo lưu trú dùng chung.

Đại diện các cơ sở lưu trú trên địa bàn xã ký cam kết thực hiện.

Theo kế hoạch, mô hình tập trung nâng cao hiệu quả quản lý cư trú của người nước ngoài; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người nước ngoài và chủ các cơ sở lưu trú; tăng cường tập huấn kỹ năng nhận diện, xử lý các tình huống liên quan đến an ninh trật tự; ứng dụng công nghệ trong quản lý cư trú; xây dựng tiêu chí “Cơ sở lưu trú an toàn, tuân thủ pháp luật về quản lý người nước ngoài”; đồng thời thực hiện hiệu quả Đề án 375, Chỉ thị số 10 của Chủ tịch UBND tỉnh và Thông tư số 124 của Bộ Công an.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến Lê Xuân Hoàn nhấn mạnh, với lợi thế phát triển du lịch biển và lượng lớn người nước ngoài đến tham quan, lưu trú hằng năm, công tác quản lý cư trú, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn ngày càng đặt ra yêu cầu cao. Việc xây dựng mô hình sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý người nước ngoài, tăng cường trách nhiệm của các cơ sở lưu trú trong chấp hành quy định của pháp luật, phát huy sự phối hợp giữa lực lượng công an, các ngành và Nhân dân, qua đó xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện.

Tuyết Mai (CTV)