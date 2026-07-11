Học sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn giành Huy chương Bạc tại Kỳ thi Olympic Vật lí quốc tế lần thứ 56

Em Lê Duy Khánh, học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Lam Sơn vừa giành Huy chương Bạc tại Kỳ thi Olympic Vật lí quốc tế lần thứ 56 (IPhO 2026).

Đội tuyển quốc gia Việt Nam tại Olympic Vật lí quốc tế năm 2026, từ trái sang phải: Em Vũ Nguyên Nguyên, em Tạ Ngọc Minh, em Nguyễn Nhật Minh, em Lê Duy Khánh, em Nguyễn Thị Bích Ngọc. Ảnh: Bộ GD&ĐT

Theo thông tin từ Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự IPhO 2026 gồm 5 học sinh và cả 5 em đều đoạt huy chương, trong đó có 4 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc.

Cụ thể, em Vũ Nguyên Nguyên, học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, thành phố Hà Nội đoạt Huy chương Vàng (đạt điểm tuyệt đối 30/30 ở bài thi lí thuyết).

Em Nguyễn Nhật Minh, học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN đoạt Huy chương Vàng (đạt điểm tuyệt đối 30/30 ở bài thi lí thuyết).

Em Tạ Ngọc Minh, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đoạt Huy chương Vàng.

Em Nguyễn Thị Bích Ngọc, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình đoạt Huy chương Vàng.

Em Lê Duy Khánh, học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa đoạt Huy chương Bạc.

Kết quả này giúp Việt Nam nằm trong nhóm 7 đội tuyển có thành tích cao nhất của kỳ thi. Đây cũng là thành tích cao nhất của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại các kỳ thi Olympic Vật lí quốc tế từ trước đến nay; tuy bằng năm 2017 về số huy chương nhưng lần đầu tiên có 2 em đạt điểm tuyệt đối 30/30 trong bài thi lí thuyết.

Kỳ thi Olympic Vật lí quốc tế lần thứ 56 (IPhO 2026) được tổ chức tại thành phố Bucaramanga, tỉnh Santander, Colombia từ ngày 4 đến ngày 12/7/2026, quy tụ 381 học sinh đến từ 85 quốc gia và vùng vùng lãnh thổ. Các thí sinh thực hiện hai bài thi gồm bài thi lí thuyết và bài thi thực nghiệm, mỗi bài kéo dài 5 giờ, nhằm đánh giá toàn diện kiến thức, tư duy phân tích, năng lực giải quyết vấn đề và kỹ năng thực hành Vật lí.

NM