Nơi tuyến đầu cuộc chiến chống ma túy

Trên những cung đường biên giới hiểm trở, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng ngày đêm bám địa bàn, đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy. Giữa muôn vàn khó khăn, hiểm nguy, họ vẫn kiên cường giữ vững “lá chắn” nơi tuyến đầu, góp phần bảo vệ bình yên biên cương và cuộc sống của Nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trung Lý, hướng dẫn, tuyên truyền cho người dân sử dụng hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm ẩn danh thông qua việc quét mã QR bằng điện thoại thông minh.

Đồn Biên phòng Trung Lý là một trong những đơn vị đứng chân trên địa bàn trọng điểm, phức tạp về tội phạm ma túy. Đơn vị quản lý, bảo vệ hơn 7km đường biên giới, 4 cột mốc quốc giới; địa bàn gồm 15 bản, trong đó có 11 bản đồng bào Mông, 4 bản đồng bào Thái, Mường, Kinh. Đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm khoảng 39,68%.

Trước tình hình đó, Đồn Biên phòng Trung Lý đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ biên phòng; tăng cường tuần tra, kiểm soát, điều tra cơ bản, quản lý đối tượng, bám nắm tình hình từ cơ sở. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện 2 vụ, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trung tá Lê Văn Dưỡng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Trung Lý, cho biết: “Địa bàn Trung Lý rộng, nhiều khu vực rừng núi hiểm trở, đời sống Nhân dân còn khó khăn nên công tác phòng, chống ma túy gặp rất nhiều thách thức. Đơn vị xác định phải bám dân, bám bản, nắm chắc địa bàn, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường; đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng để đấu tranh, ngăn chặn ma túy thẩm lậu qua biên giới”.

Cùng với Trung Lý, Đồn Biên phòng Pù Nhi cũng là đơn vị thường xuyên đối mặt với hoạt động của tội phạm ma túy. Trên địa bàn có nhiều đường mòn, lối mở, địa hình chia cắt mạnh, các đối tượng thường lợi dụng để móc nối, vận chuyển ma túy qua biên giới. Xác định đây là cuộc chiến lâu dài, đầy cam go, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động phát hiện, đấu tranh từ sớm, từ xa.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Đồn Biên phòng Pù Nhi đã chủ trì bắt 2 vụ, 2 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 32 bánh heroin. Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp với Công an tỉnh, Công an xã Nhi Sơn, Pù Nhi bắt 5 vụ, 5 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 620 viên hồng phiến. Những kết quả đó thể hiện sự chủ động, quyết liệt của lực lượng biên phòng trong ngăn chặn nguồn ma túy từ khu vực biên giới vào nội địa.

Trung tá Lê Đình Thọ, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Pù Nhi chia sẻ: “Tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, manh động, luôn tìm cách thay đổi phương thức, thủ đoạn để đối phó với lực lượng chức năng. Trong mỗi vụ án, mỗi chuyên án, cán bộ, chiến sĩ phải tính toán kỹ phương án, giữ an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn, đòi hỏi bản lĩnh, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao”.

Thực tế cho thấy, cuộc đấu tranh với tội phạm ma túy không chỉ là cuộc đua về nghiệp vụ, mà còn là cuộc đối mặt trực tiếp với hiểm nguy. Phía sau mỗi chuyên án là những ngày đêm bám địa bàn, mật phục, lần theo từng dấu vết, từng mắt xích trong đường dây tội phạm.

Xác định phòng ngừa là giải pháp căn cơ, lâu dài, các lực lượng chức năng trên tuyến biên giới Thanh Hóa đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng. Nội dung tập trung vào tác hại của ma túy; phương thức, thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ của tội phạm; kỹ năng nhận diện, phòng tránh và trách nhiệm tố giác tội phạm.

Đặc biệt, lực lượng biên phòng đang triển khai tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm ẩn danh. Thông qua việc quét mã QR bằng điện thoại thông minh hoặc ứng dụng zalo, người dân có thể cung cấp thông tin mọi lúc, mọi nơi và được bảo vệ bí mật về danh tính. Bước đầu, mô hình này đã phát huy hiệu quả, tạo thêm kênh thông tin quan trọng giúp lực lượng chức năng nắm chắc tình hình từ cơ sở.

Đồn Biên phòng Trung Lý chủ trì, phối hợp với Công an xã Trung Lý bắt quả tang đối tượng Đinh Công Trống, đang có vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ông Giàng A Vành, Bí thư Chi bộ bản Khằm 2, xã Trung Lý, cho biết: “Qua tuyên truyền của bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương, bà con trong bản đã hiểu rõ hơn tác hại của ma túy. Chúng tôi thường xuyên vận động người dân không nghe theo lời dụ dỗ của kẻ xấu, không tham gia mua bán, vận chuyển, sử dụng ma túy; khi phát hiện người lạ, biểu hiện nghi vấn thì kịp thời báo cho lực lượng chức năng”.

6 tháng đầu năm 2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã xác lập, đấu tranh 2 chuyên án về tội phạm ma túy; phát hiện 143 vụ/153 đối tượng; thu giữ 32 bánh heroin, 1,656 gram ma túy đá và 1.035 viên ma túy tổng hợp. Những kết quả đó góp phần quan trọng giữ vững an ninh trật tự trên khu vực biên giới, không để hình thành điểm nóng, phức tạp về ma túy.

Cuộc chiến chống ma túy vẫn còn nhiều gian nan, thử thách. Song, với bản lĩnh, sự mưu trí, kiên quyết của cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng và các lực lượng chức năng; cùng sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc nơi biên giới, ma túy sẽ từng bước bị đẩy lùi, góp phần giữ vững bình yên trên từng bản làng, từng mái nhà.

Bài và ảnh: Hoàng Lan