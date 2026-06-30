Cảnh báo trào lưu “lấy số”, “leo rank” trong giới trẻ

Mang hung khí đi tìm người gạ đánh; tụ tập đua xe, lạng lách, quay clip đăng lên mạng xã hội để khoe “chiến tích”, “lấy số”, “leo rank”... đang trở thành trào lưu lệch chuẩn trong một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay. Đằng sau những lượt xem, lượt thích và những lời tung hô trên mạng xã hội là nguy cơ phạm tội cùng những hệ lụy nặng nề đối với bản thân, gia đình người vi phạm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự.

Công an làm việc với đối tượng L.V.H và phụ huynh liên quan đến tham gia trào lưu “lấy số”, “leo rank”.

Mầm mống phạm tội bắt nguồn từ “sĩ diện ảo”

Thời gian gần đây, lực lượng công an phát hiện, xử lý nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập mang theo hung khí, điều khiển xe máy phóng tốc độ cao trên đường phố với mục đích tìm người gây sự, đánh nhau rồi quay video đăng tải lên mạng xã hội. Đáng lo ngại là nhiều vụ việc không xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân mà chỉ nhằm thể hiện bản thân, tạo tiếng tăm trên mạng.

Mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ vụ 14 đối tượng, đa số chưa đủ 18 tuổi, tụ tập mang theo hung khí nguy hiểm, điều khiển xe mô tô đã che, tháo biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, liên tục phóng nhanh, vượt ẩu, rồ ga, bấm còi, lạng lách, tạt đầu các phương tiện tham gia giao thông khác. Mục đích của nhóm này không phải để giải quyết mâu thuẫn mà nhằm gây sự chú ý, kích động người khác đánh nhau, sau đó quay clip đăng tải lên mạng xã hội để “lấy số”, “leo rank”.

Hậu quả xảy ra khi nhóm đối tượng di chuyển đến khu vực ngã tư giao nhau giữa Đại lộ Lê Lợi và đường Lê Hoàn, phường Hạc Thành, do không làm chủ tốc độ, một xe máy trong nhóm đã va chạm với xe máy khác đang tham gia giao thông, sau đó tiếp tục đâm vào một xe ô tô đang chuyển làn. Vụ việc khiến hai đối tượng phải nhập viện cấp cứu.

L.V.H., một trong những đối tượng tham gia vụ việc, thừa nhận: “Bọn em cầm vũ khí để gây rối, gạ các đội khác đánh nhau và quay video đăng lên mạng xã hội nhằm giương oai. Sau vụ việc vừa rồi em thấy việc “leo rank” không có ý nghĩa gì mà còn gây rất nhiều hậu quả nghiêm trọng”.

Lời khai ấy phần nào phản ánh thực trạng đáng báo động đang tồn tại trong một bộ phận giới trẻ hiện nay. Chỉ vì vài lời tung hô, vài lượt chia sẻ hay sự công nhận từ những tài khoản trên mạng xã hội, các em sẵn sàng tham gia những hành vi nguy hiểm, bất chấp pháp luật và những hậu quả có thể xảy ra.

“Lấy số”, “Leo rank” - Trào lưu lệch chuẩn cần ngăn chặn

Đáng lo ngại, hiện tượng “lấy số”, “leo rank” không còn là những hành vi bộc phát, đơn lẻ mà đang có dấu hiệu hình thành trào lưu lệch chuẩn trong một bộ phận thanh thiếu niên hư. Dưới tác động của mạng xã hội, nhiều đối tượng có tâm lý muốn được công nhận bằng sự liều lĩnh, hung hãn và nổi loạn.

Thượng tá Nguyễn Anh Dũng, Đội trưởng Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm nhân thân, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận định: “lấy số”, "leo rank” là biểu hiện lệch chuẩn trong nhận thức của một bộ phận thanh thiếu niên khi chưa được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật, thiếu kỹ năng kiểm soát hành vi và bị tác động bởi những giá trị ảo trên mạng xã hội. Những hành vi này không chỉ làm phát sinh các vụ cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông".

Chỉ từ một cú vung dao, một pha tăng ga truy đuổi hay một lần tụ tập mang theo hung khí... đều có thể dẫn đến thương tích, thậm chí cướp đi sinh mạng của người khác. Khi đó, cái giá phải trả không chỉ là những bản án nghiêm khắc của pháp luật mà còn là tương lai bị đánh mất của chính những thanh thiếu niên liên quan.

Để ngăn chặn tình trạng này, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc quản lý, giáo dục thanh thiếu niên. Đặc biệt là cần giúp các em nhận thức rõ: Sự tôn trọng của xã hội không đến từ những clip bạo lực hay những lần “lấy số”, “leo rank” mà đến từ tri thức, nhân cách và những giá trị tích cực đóng góp cho cộng đồng.

Về phía lực lượng chức năng, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm rà soát, quản lý, giáo dục thanh thiếu niên hư; đồng thời kiên quyết đấu tranh, bóc gỡ, triệt xóa các nhóm đối tượng có biểu hiện “lấy số”, “leo rank”. Quan điểm của lực lượng công an là xử lý nghiêm cả đối tượng trực tiếp vi phạm lẫn các đối tượng cầm đầu, lôi kéo, tổ chức, kích động thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện nay, toàn tỉnh Thanh Hóa có 3.055 thanh thiếu niên hư đang trong diện quản lý. Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 157 vụ việc liên quan đến thanh thiếu niên với 450 đối tượng. Trong số đó có 266 đối tượng là thanh thiếu niên hư đang nằm trong diện quản lý. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: Cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, cướp tài sản, ma túy...

Bài và ảnh: Lê Quỳnh