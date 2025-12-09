Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn vừa ký văn bản 176/KH-BCĐ389 ban hành Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo kiểm tra phương tiện vận tải và hàng hóa, hành lý xuất nhập cảnh. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Chủ động nắm tình hình, nhận diện những vấn đề nổi cộm phức tạp, phương thức, thủ đoạn mới về hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, gian lận thương mại và hàng giả; xác định tuyến, địa bàn, đối tượng, mặt hàng trọng điểm để tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp đấu tranh.

Đây là một trong những nội dung chính của văn bản 176/KH-BCĐ389 ban hành Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vừa được Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ký ngày 8/12/2025.

Thời gian triển khai Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 từ ngày 16/12/2025 đến ngày 15/3/2026.

Thời gian qua, các lực lượng chức năng và các địa phương đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm pháp luật về sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa vi phạm về nhãn hàng hóa, kinh doanh hàng hóa hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, nhập lậu, không hóa đơn, chứng từ vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều tuyến biên giới, địa bàn trọng điểm (nhất là việc lợi dụng các sàn thương mại điện tử, các trang mạng xã hội, chuyển phát nhanh, tuyến hàng không... gây ảnh hưởng đến sức khỏe và lòng tin của nhân dân, gây hoang mang, lo lắng trong dư luận đối với công tác đấu tranh của các lực lượng chức năng, ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự an toàn xã hội, sự phát triển của đất nước.

Để tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự phục vụ nhân dân vui Tết đón xuân, Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) ban hành Kế hoạch Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (Kế hoạch cao điểm).

Kiểm soát chặt chẽ các kho hàng, điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa

Nhiệm vụ chung của Ban Chỉ đạo 389 các bộ/ngành, địa phương là xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch cao điểm theo lĩnh vực, địa bàn quản lý, phụ trách.

Chủ động phương án bố trí lực lượng, phương tiện, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ trên các tuyến biên giới, cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển, đường hàng không và các đường mòn, lối mở, khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới, trong thị trường nội địa, trên không gian mạng để ngăn chặn xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tập trung vào nhóm hàng cấm (ma túy, vũ khí, pháo nổ, thuốc lá điện tử, động, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm...), hàng giả (thuốc tân dược, lương thực, thực phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, vị thuốc y học cổ truyền...), hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, hàng xuất, nhập khẩu có điều kiện, hàng thuế suất cao, hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng (xăng dầu, khoáng sản, vàng, ngoại tệ, hàng điện tử, điện thoại, may mặc và thời trang cao cấp, bia, rượu, thuốc lá điếu, đường cát, bánh mứt kẹo, gia súc, gia cầm và các sản phẩm từ gia súc, gia cầm, trái cây...) các loại hàng tiêu dùng khác.

Cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) phối hợp các lực lượng tuần tra kiểm soát biên giới trong mùa nước nổi. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Chủ động nắm tình hình, nhận diện những vấn đề nổi cộm phức tạp, phương thức, thủ đoạn mới về hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, gian lận thương mại và hàng giả; xác định tuyến, địa bàn, đối tượng, mặt hàng trọng điểm để tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp đấu tranh; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị ở trung ương và địa phương trong công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát theo lĩnh vực, địa bàn.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường đối với các mặt hàng thiết yếu, hàng hóa có nhu cầu cao phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; kiểm soát chặt chẽ các kho hàng, điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa, các cơ sở kinh doanh dịch vụ logistic, khu công nghiệp, các chợ đầu mối, trung tâm thương mại; đồng thời, giám sát hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử, các trang mạng xã hội, kinh doanh qua các ứng dụng công nghệ số để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Giải quyết hiệu quả tố giác, tin báo về tội phạm buôn lậu, hàng giả

Ban Chỉ đạo 389 các bộ/ngành, địa phương thành lập các Đoàn, Tổ công tác liên ngành tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các lực lượng chức năng, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai các biện pháp đấu tranh hiệu quả với các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý, phụ trách.

Chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết hiệu quả tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá, gian lận thương mại và hàng giả; thực hiện nghiêm việc chuyển vụ việc cho cơ quan điều tra khi phát hiện các dấu hiệu tội phạm qua công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát của Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tới người dân (chú trọng các tỉnh biên giới, vùng núi xa xôi, hải đảo, nơi có đồng bào dân tộc thiểu số...) chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tham gia, tiếp tay cho các đối tượng vi phạm pháp luật; nâng cao tinh thần cảnh giác, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật tới các lực lượng chức năng có thẩm quyền.

Tăng cường lực lượng, thiết bị kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh

Theo Kế hoạch, Bộ Tài chính chỉ đạo lực lượng Hải quan tăng cường công tác thu thập thông tin, nắm chắc địa bàn; áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan tại khu vực thuộc địa bàn hoạt động hải quan; tăng cường lực lượng, thiết bị kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh, hành lý của hành khách và phương tiện xuất nhập cảnh; xây dựng và triển khai các phương án cụ thể nhằm đấu tranh, ngăn chặn, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại, chuyển giá, trốn thuế, rửa tiền; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, triển khai thực hiện hiệu quả các chuyên đề chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Lực lượng Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) kiểm tra nhãn mác hàng hóa nhập khẩu tại kho bãi khu vực cửa khẩu. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Các đơn vị nghiệp vụ, thuế địa phương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của tổ chức, cá nhân nộp thuế; chống gian lận thương mại về thuế, trốn thuế đối với các lĩnh vực kinh doanh tiềm ẩn rủi ro; quản lý chặt chẽ hoạt động sử dụng hoá đơn.

Tăng cường quản lý thuế, chống thất thu thuế đối với các lĩnh vực có rủi ro cao như: sàn thương mại điện tử, kinh doanh trên các nền tảng số; hoàn thuế, miễn giảm, gia hạn tiền thuế, chuyển giá; mua bán, sử dụng hoá đơn bất hợp pháp để hợp thức hoá hàng nhập lậu, trốn thuế; kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin, phối hợp các lực lượng chức năng để điều tra, xác minh, xử lý các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại liên quan đến công tác quản lý thuế.

Không để xảy ra tình trạng găm hàng, thiếu hàng, gây tăng giá đột biến

Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Công Thương theo dõi sát diễn biến thị trường, cung cầu các mặt hàng thiết yếu, nhất là những mặt hàng có nhu cầu cao hoặc có biến động nhiều về giá trên địa bàn thời gian qua để chủ động có phương án hoặc đề xuất với các cơ quan chức năng biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng găm hàng, thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương chỉ đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố để chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường địa phương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường nội địa; tập trung kiểm tra về nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng đối với các hàng hóa buôn bán, lưu thông trên thị trường.

Tang vật buôn lậu bị lực lượng chức năng thu giữ. (Ảnh:TTXVN phát)

Nâng cao hiệu quả phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin với các lực lượng chức năng như: Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và các chủ sở hữu/đại diện chủ sở hữu các nhãn hiệu, các hiệp hội ngành nghề, các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội... để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về hàng lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và gian lận thương mại khác.

Bộ Công Thương chỉ đạo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường công tác trao đổi thông tin, chủ động rà soát các sàn thương mại điện tử (đặc biệt là sàn giao dịch giá rẻ xuyên biên giới), website, ứng dụng mạng xã hội (facebook, zalo, tiktok,...) nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh trái phép.

Ban Chỉ đạo 389 các địa phương tăng cường lực lượng, thiết bị, phương tiện, biện pháp kiểm tra, kiểm soát, xử lý các hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng nhập lậu, vi phạm về niêm yết giá,... nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng phục vụ dịp cuối năm Tết Nguyên đán./.

Theo TTXVN