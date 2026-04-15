Cảnh sát giao thông kịp thời đưa người dân bị đột quỵ đi cấp cứu

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết, sáng 13/4/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến TL516B, đoạn qua xã Minh Sơn, tổ công tác Cảnh sát giao thông số 11 (Đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa) do Thiếu tá Chu Văn Hai làm Tổ trưởng đã kịp thời phát hiện và hỗ trợ đưa một người đàn ông bị đột quỵ đi cấp cứu.

Lực lượng Cảnh sát giao thông nhanh chóng đưa anh Thuỷ đi cấp cứu.

Theo đó, khi đang thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện một người đàn ông điều khiển xe mô tô có biểu hiện bất thường rồi bất ngờ ngã xuống đường. Nhận định tình huống khẩn cấp, các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận, kiểm tra tình trạng nạn nhân, đồng thời phối hợp với người dân khẩn trương đưa người bị nạn lên phương tiện, mở đường đưa đến Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc trong thời gian nhanh nhất.

Nhờ sự xử lý nhanh nhạy, kịp thời của lực lượng Cảnh sát giao thông, nạn nhân đã được cấp cứu đúng “thời điểm vàng”, qua cơn nguy kịch và hiện sức khỏe đang dần ổn định. Bước đầu danh tính nạn nhân được xác định là anh Lê Đăng Thủy (sinh năm 1982, trú tại xã Minh Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Trước đó, trong lúc trên đường đi làm, anh Thủy bất ngờ lên cơn đau tim, choáng váng dẫn đến ngã xuống đường.

Xúc động trước nghĩa cử và tinh thần trách nhiệm của các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa, gia đình anh Thủy đã trực tiếp gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tổ công tác đã kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ người thân trong thời khắc sinh tử.

Hành động nhanh chóng, quyết đoán và đầy trách nhiệm của tổ công tác Cảnh sát giao thông số 11 không chỉ góp phần cứu sống người dân trong tình huống nguy cấp mà còn tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn và hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Cảnh sát giao thông tận tụy, gần dân, sẵn sàng vì Nhân dân phục vụ.

Quốc Hương