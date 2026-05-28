Đại hội Hội Khuyến học xã Hoằng Lộc lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 28/5, Hội Khuyến học xã Hoằng Lộc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 và công bố Quyết định của Chủ tịch UBND xã về việc thành lập Quỹ Khuyến học Hoằng Lộc.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã Hoằng Lộc lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hiện nay, toàn xã Hoằng Lộc có 34 chi hội khuyến học tại 34 thôn và 19 chi hội tại các trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT Hoằng Hóa IV. Nhiệm kỳ 2021-2026, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn đạt nhiều kết quả tích cực.

Quy mô giáo dục tiếp tục được giữ ổn định, chất lượng giáo dục toàn diện không ngừng nâng cao. Trường THPT Hoằng Hóa IV có học sinh đoạt giải quốc gia, 276 học sinh đoạt giải cấp tỉnh. Khối các trường mầm non, tiểu học và THCS trong 5 năm qua có 273 học sinh đoạt giải cấp tỉnh, 8 học sinh đoạt giải quốc gia. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT hằng năm đạt 100%; từ 60-70% học sinh thi đỗ vào các trường đại học.

Cùng với đó, chất lượng tổ chức Hội ngày càng được nâng cao, hằng năm có khoảng 65% chi hội được xếp loại khá, tốt.

Đại hội ghi nhận nhiều tham luận, ý kiến đóng góp phương hướng phát triển công tác hội.

Đại hội đã thảo luận, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 với nhiều chỉ tiêu cụ thể. Trong đó phấn đấu 100% thôn, nhà trường có chi hội khuyến học; đến cuối nhiệm kỳ có 75% cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang thành lập ban khuyến học.

Đại diện các tổ chức, đơn vị, cá nhân ủng hộ Quỹ Khuyến học Hoằng Lộc tại đại hội.

Đại hội đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND xã Hoằng Lộc về việc thành lập Quỹ Khuyến học Hoằng Lộc. Ngay tại đại hội, Quỹ đã huy động được số tiền 1 tỷ 350 triệu đồng, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của các tổ chức, cá nhân đối với sự nghiệp khuyến học, khuyến tài của địa phương.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học xã Hoằng Lộc khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 21 đồng chí.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu ông Bùi Khắc Hùng giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học xã Hoằng Lộc nhiệm kỳ 2026-2031.

Phương Đỗ