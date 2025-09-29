Cảnh sát Giao thông kịp thời cứu nạn một thuyền viên bị co giật

Hồi 4h30 ngày 29/9, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo của quần chúng Nhân dân về việc có một thuyền viên làm việc trên tàu Hoàng Long đang neo đậu trên sông Mã bị co giật, cần được đưa đi cấp cứu khẩn cấp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện, sử dụng xuồng máy vượt mưa bão đến vị trí tàu có người gặp nạn để tổ chức cứu nạn.

Bằng tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, tổ công tác đã tiếp cận được vị trí, đưa người bị nạn là anh Trương Văn Dũng, sinh năm 1975, trú tại xã Hoằng Thanh, là máy trưởng trên tàu vào bờ an toàn và kịp thời chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực cấp cứu.

Hà Phương (CTV)