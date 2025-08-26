Cảnh giác trước những chiêu trò trong mua bán bất động sản

Khi thị trường bất động sản (BĐS) trở nên sôi động, nhiều chiêu trò, hình thức lừa đảo xuất hiện và ngày càng tinh vi. Nếu người mua không đề cao cảnh giác, cẩn trọng tìm hiểu thông tin kỹ trước khi giao dịch mua bán đất thì rất dễ bị “sập bẫy” mất trắng số tiền đầu tư.

Các nạn nhân bị Cao Thùy Chinh, tiểu khu 3, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn cũ (nay là xã Triệu Sơn) lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 13/3/2025, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Cao Thùy Chinh, sinh năm 1995, tiểu khu 3, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn cũ (nay là xã Triệu Sơn). Theo tài liệu của vụ án, năm 2021, Chinh tham gia mua bán BĐS nhưng thua lỗ. Để có tiền trả nợ, từ tháng 10/2021, Chinh nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhằm tạo dựng lòng tin, Chinh thường dùng chiêu thức đưa thông tin gian dối về bản thân có mối quan hệ sâu rộng nên có thể đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) thành công tại nhiều dự án BĐS ở các địa phương trong tỉnh. Từ cuối tháng 11/2021 đến tháng 7/2022, Chinh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 31 trường hợp, với số tiền hơn 81,659 tỷ đồng. Đây là số tiền mà các trường hợp đặt cọc để Chinh đấu giá QSDĐ tại một số dự án BĐS trên địa bàn tỉnh. Đơn cử, trường hợp vợ chồng anh Bùi Văn Long và chị Lại Thị Huệ, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa cũ (nay là phường Hạc Thành), cuối năm 2021, được Chinh giới thiệu có nhiều mối quen biết, hiện đã lấy được một số lô đất với giá “ngoại giao”. Do tin tưởng, vợ chồng anh Long đã đồng ý mua đất thông qua Chinh. Đồng thời, nhiều lần giao tiền cho Chinh, với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng. Thế nhưng Chinh đã không mua đất theo thỏa thuận, mà dùng số tiền trên để trả nợ và tiêu xài.

Không dừng lại ở đó, Chinh còn rắp tâm lừa đảo chính những người họ hàng của mình. Cuối năm 2022, Chinh đưa ra thông tin gian dối có 26 lô đất giá “ngoại giao” ở khu dân cư Nam Cống Chéo thuộc thị trấn Triệu Sơn cũ. Sau đó, Chinh dùng chiêu trò lôi kéo các ông Hà Quang Bằng, Hà Quang Thiệu, Trịnh Duy Hưng là những người có họ hàng cùng tham gia mua đất. Tin tưởng, ông Thiệu đã chuyển cho Chinh hơn 5 tỷ đồng, ông Bằng chuyển đã cho Chinh trên 3,1 tỷ đồng, ông Hưng đã chuyển cho Chinh gần 1,6 tỷ đồng để mua đất. Sau khi nhận tiền cọc, Chinh sử dụng vào mục đích cá nhân và khất lần khất lượt việc giao đất cho người thân. Ông Trịnh Duy Hưng, thôn Làng Sen, xã Triệu Sơn, bác ruột của Chinh, chia sẻ: “Tin tưởng cháu nên tôi có đưa tiền cọc cho cháu mua đất. Hợp đồng đặt cọc ghi rõ số lô, mặt bằng, nhưng thực tế là không có. Giờ tôi chỉ mong sao cháu khắc phục hậu quả, trả lại một phần tiền”.

Mặc dù tuổi đời còn trẻ nhưng Chinh đã thực hiện hành vi lừa đảo với giá trị tài sản lớn. Theo Bản án số 52/2025/HS-ST, ngày 13/3/2025 của Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Chinh đã bị tuyên phạt tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về trách nhiệm dân sự, bị cáo phải bồi thường cho các bị hại hơn 81,659 tỷ đồng. Tuy nhiên, điều khiến các bị hại như ngồi trên đống lửa là tại phiên tòa, Chinh khai nhận bản thân không có khả năng khắc phục hậu quả.

MBQH 2125 giai đoạn 1, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa cũ (nay là phường Hạc Thành).

Một chiêu trò khác khiến cho nhiều người mua đất phải “ngậm đắng nuốt cay” khi những BĐS không có giấy tờ pháp lý chứng minh quyền sở hữu. Ví như trường hợp của các hộ dân tại MBQH 2125 giai đoạn 1, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa cũ (nay là phường Hạc Thành). Năm 2022, ông Đàm Bá Dũng, mua đất tại MBQH 2125 của Công ty CP Đầu tư Việt Nam Thịnh Vượng, có địa chỉ tại khu đô thị Bình Minh, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa cũ (nay là phường Hạc Thành). Lô đất ông mua có diện tích 90m2, với giá 1 tỷ 755 triệu đồng. Ngày 22/3/2022, ông được chủ đầu tư mặt bằng bàn giao đất và xây nhà, cuối năm 2022, gia đình ông chuyển về MBQH 2125 sinh sống cho đến nay. Tuy nhiên, ngày cuối năm 2024, gia đình ông nhận được thông báo của Công ty CP Đầu tư Việt Nam Thịnh Vượng yêu cầu thanh lý hợp đồng và nhận lại số tiền đã bàn giao mua đất trước đó. Ngỡ ngàng trước yêu cầu của công ty, gia đình ông Dũng và các hộ dân đang sinh sống MBQH 2125 mới “tá hỏa” khi nhận ra hợp đồng ký kết trước đó với chủ đầu tư là hợp đồng vay vốn. Cho đến nay những tranh chấp giữa hai bên vẫn chưa được làm rõ.

MBQH 2125 được UBND tỉnh phê duyệt phương án đấu giá QSDĐ (đợt 1) từ năm 2017. Diện tích đấu giá là 82.267,73m2, gồm 663 lô đất, trong đó có 85 lô biệt thự và 548 lô liền kề. Các đơn vị trúng đấu giá MBQH 2125 đã nộp tiền vào ngân sách Nhà nước và thực hiện xây dựng mặt bằng. Nhiều hộ dân đã thực hiện các thỏa thuận mua bán, nhận bàn giao đất và xây nhà ở tại mặt bằng. Tuy nhiên, chủ đầu tư mặt bằng đã dẫn dắt người dân ký vào hợp đồng vay vốn để nhận đất một cách lạ lùng và khó hiểu. Những bản hợp đồng, thỏa thuận chỉ có lợi cho bên chủ đầu tư đang đẩy nhiều hộ dân vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”.

Giao dịch BĐS là một trong những hoạt động quan trọng và có giá trị lớn trong đời sống của mỗi người. Tuy nhiên, vì tính chất quan trọng và giá trị lớn này mà thị trường BĐS trở thành môi trường thuận lợi cho những kẻ lừa đảo. Vì thế, việc nhận diện và phòng tránh những chiêu trò lừa đảo trong giao dịch BĐS là vô cùng quan trọng. Luật sư Nguyễn Đức Tài, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh, cho hay: “Có rất nhiều chiêu trò lừa đảo trong mua bán BĐS, người dân cần phải tỉnh táo nhận diện. Đó là lừa đảo qua việc giả mạo giấy tờ pháp lý trong giao dịch BĐS; lừa đảo bằng việc bán BĐS không có thật; lừa đảo bằng các hợp đồng ảo hoặc hợp đồng vay mượn; lừa đảo qua việc “chạy” giấy chứng nhận QSDĐ hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu. Một chiêu thức khác là những kẻ lừa đảo qua các dự án chưa hoàn thiện hoặc không có khả năng hoàn thiện... Người mua cần hết sức cảnh giác, tìm hiểu kỹ tính pháp lý trước khi thực hiện giao dịch mua bán BĐS.

Bài và ảnh: Lê Nụ