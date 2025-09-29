Cảnh báo xuất hiện lũ trên các sông của tỉnh Thanh Hóa

Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa vừa phát đi cảnh báo có thể xuất hiện một đợt lũ trên các sông của tỉnh Thanh Hóa do ảnh hưởng của mưa bão số 10.

Hiện trạng mực nước trên các sông đang lên.

Mực nước lúc 7h ngày 29/9/2025 tại một số trạm như sau: Trên sông Chu tại trạm Bái Thượng là 17.25m trên BĐ2 là 0.75m, tại trạm Xuân Khánh là 7.79m, dưới BĐ1 là 1.21m; Trên sông Mã tại trạm Lý Nhân là 5.85m, dưới BĐ1 là 3.65m, tại trạm Giàng là 3.93m, dưới BĐ1 là 0.07m; Trên sông Bưởi tại trạm Kim Tân là 6.70m, dưới BĐ1 là 3.30m; Trên sông Yên tại trạm Chuối là 3.46m, dưới BĐ3 là 0.04m; Trên sông Cầu Chày tại Xuân Vinh là 6.97m, dưới BĐ1 là 1.03m.

Dự báo trong 24h tới mực nước lũ trên các sông tiếp tục lên: Trên sông Yên tại trạm Chuối có khả năng lên mức 4.00- 4.30m vào chiều tối nay; Trung lưu, thượng lưu sông Chu ở mức BĐ3 và trên BĐ3, hạ lưu sông Chu tại trạm Xuân Khánh lên mức BĐ1 vào khoảng 13-15h (ngày 29/9) và còn tiếp tục lên; Trên sông Cầu Chày tại trạm Xuân Vinh có khả năng lên mức BĐ1 vào lúc 14-16h (ngày 29/9); Hạ lưu sông Mã tại trạm Giàng, sông Lèn tại trạm Lèn có khả năng lên mức BĐ2; Sông Bưởi tại Kim Tân có khả năng lên mức BĐ1 vào chiều tối nay (29/9) và còn tiếp tục lên.

Cảnh báo: Từ hôm nay (29/9) đến ngày 01/10, mực nước trên các sông tiếp tục lên. Mực nước đỉnh lũ tại các trạm trên sông Chu, sông Mã và các sông nhỏ (Lèn, Bưởi, Âm, Yên, Cầu Chày) có khả năng ở mức BĐ2-BĐ3, có nơi trên BĐ3.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các khu vực trũng thấp, ven sông

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1-2

Lũ có thể gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, khu công nghiệp, khu đô thị ảnh hưởng tới các hoạt động giao thông, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh, các hoạt động kinh tế - xã hội.

