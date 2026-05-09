Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 14 xã ở Thanh Hóa

Theo bản tin phát lúc 5h45 ngày 9/5 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, trong 6 giờ tới, trên địa bàn tỉnh có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại nhiều khu vực. Cấp độ rủi ro thiên tai được cảnh báo ở cấp 1.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực tỉnh Thanh Hóa

Trong 4 giờ (từ 1h đến 5h) ngày 9/5, khu vực tỉnh Thanh Hóa đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa đo được tại một số điểm mưa tự động khá lớn, như: Hồ Hòn Ché 96,8mm, Phúc Do 96,4mm, Hồ Đồng Mực 79,4mm.

Dự báo trong 6 giờ tới, trên khu vực tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có khả năng xảy ra mưa vừa đến mưa to và dông. Lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10 - 30mm, có nơi trên 30mm.

Theo mô hình độ ẩm đất, hiện trạng độ ẩm đất tại một số khu vực trong tỉnh đã gần đạt bão hòa, trên 85%, hoặc đạt trạng thái bão hòa. Đây là điều kiện làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất, nhất là tại các khu vực miền núi, nơi có địa hình dốc, nền đất yếu, gần khe suối, taluy đường và các điểm từng xảy ra sạt lở.

Các địa phương được cảnh báo có nguy cơ gồm: Điền Quang, Điền Lư, Quý Lương, Giao An, Thạch Lập, Ngọc Lặc, Ngọc Liên, Cẩm Thủy, Cẩm Thạch, Cẩm Tú, Cẩm Vân, Cẩm Tân, Như Thanh và Như Xuân.

Trong đó, các xã Cẩm Thủy, Cẩm Thạch, Cẩm Vân và Cẩm Tân được cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở, sụt lún đất. Các xã còn lại ở mức nguy cơ trung bình. Riêng xã Thạch Lập cần đặc biệt chú ý tại thôn Quang Sơn, thôn Lưu Phúc; xã Ngọc Liên chú ý tại thôn Điền Sơn, thôn Kim Thủy. Các địa phương khác cần theo dõi chặt chẽ tất cả các thôn, bản và các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá trên địa bàn.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất có thể uy hiếp tính mạng, tài sản của người dân; gây thiệt hại công trình dân sinh, kinh tế; ảnh hưởng đến sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội; làm tắc nghẽn giao thông cục bộ và gây mất an toàn trong quá trình di chuyển.

Các địa phương cần chủ động rà soát khu dân cư ven suối, chân đồi, khu vực có taluy cao, công trình đang thi công, đường giao thông qua vùng đồi núi; kịp thời cảnh báo, hướng dẫn người dân phòng tránh. Người dân không đi qua ngầm tràn, suối, khu vực nước chảy xiết; không ở lại lán trại, khu vực có nguy cơ sạt lở trong thời điểm mưa lớn.

LP