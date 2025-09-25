Hotline: 0822.173.636   |

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Đời sống - Xã hội

Cảnh báo lũ trên các sông ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa

(Baothanhhoa.vn) - Hiện nay, mực nước trên các sông chính thuộc hệ thống sông Hồng-Thái Bình và Thanh Hóa có dao động nhỏ và ở dưới mức báo động (BĐ)1.

Hiện nay, mực nước trên các sông chính thuộc hệ thống sông Hồng-Thái Bình và Thanh Hóa có dao động nhỏ và ở dưới mức báo động (BĐ)1.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, từ nay (25/9) đến 27/9, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3-5m, hạ lưu các sông từ 1-3m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Thao, sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình, sông Hoàng Long, sông Bưởi, thượng lưu sông Mã lên mức BĐ1-BĐ2; một số sông nhỏ lên trên mức BĐ2; đỉnh lũ hạ lưu sông Hồng-Thái Bình, sông Mã ở dưới BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa (Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1

