Cảnh báo hiện tượng mạo danh Đại học Quốc gia Hà Nội để lừa đảo “trúng tuyển”

Ngày 6/8, Đại học Quốc gia Hà Nội đã thông báo về một số trường hợp giả mạo danh nghĩa của Đại học Quốc gia Hà Nội và các trường thành viên, trực thuộc nhằm thực hiện các hành vi lừa đảo, trục lợi cá nhân dưới nhiều hình thức.

Thông báo giả mạo Đại học Quốc gia. (Nguồn: Đại học Công nghệ)

Cụ thể, thời gian gần đây, Đại học Quốc gia Hà Nội ghi nhận một số trường hợp sinh viên nhận được thông báo trúng tuyển các chương trình trao đổi sinh viên quốc tế từ các tổ chức, tài khoản mạo danh Đại học Quốc gia Hà Nội và các đơn vị thành viên, trực thuộc.

Các đối tượng này lợi dụng uy tín của Đại học Quốc gia Hà Nội, gửi email, tin nhắn hoặc liên hệ qua mạng xã hội, yêu cầu người học cung cấp thông tin cá nhân, chuyển khoản lệ phí xét tuyển, phí hồ sơ, phí tham dự chương trình.

Đại học Quốc gia Hà Nội khẳng định: Tất cả các chương trình học thuật, trao đổi sinh viên quốc tế được triển khai chính thức đều công bố trên các kênh thông tin chính thống gồm website: https://vnu.edu.vn; Fanpage Facebook chính thức Đại học Quốc gia Hà Nội-VNU; Cổng thông tin các đơn vị thành viên, phòng, ban chức năng trực thuộc.Đại học Quốc gia Hà Nội không thu bất kỳ khoản phí xét tuyển hay đặt cọc nào thông qua các tài khoản cá nhân, tổ chức trung gian.

Sinh viên tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không chuyển tiền và không ký kết bất kỳ văn bản nào khi chưa xác minh rõ nguồn gốc thông tin từ các kênh chính thức.

Nếu phát hiện hành vi mạo danh hoặc nghi vấn lừa đảo, đề nghị sinh viên báo ngay cho phòng, bộ phận Công tác học sinh-sinh viên của đơn vị đang theo học hoặc liên hệ trực tiếp với Ban Hợp tác và Phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội qua email: cooperation@vnu.edu.vn để xác minh thông tin.

Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo, mạo danh, ảnh hưởng đến uy tín và quyền lợi của người học. Sinh viên, phụ huynh và cộng đồng mạng nêu cao cảnh giác để phòng ngừa và ngăn chặn các hình thức lừa đảo tương tự./.

Theo TTXVN