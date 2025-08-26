Cảnh báo 77 xã khu vực Thanh Hóa có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở

Tối 26/8, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục phát đi cảnh báo lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên địa bàn các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực.

Từ 20h ngày 25/8 đến 20h ngày 26/8, khu vực các tỉnh trên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo trong 3-6 giờ tiếp theo, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến ở Lào Cai, Sơn La, Quảng Ninh là 10-20mm, có nơi trên 40mm; Phú Thọ 30-60mm, có nơi trên 90mm; từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh 10-25mm, có nơi trên 50mm.

Cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường.

Trong đó, tỉnh Thanh Hóa có 77/166 xã, phường nằm trong danh sách cảnh báo, gồm: Hồi Xuân, Phú Lệ, Phú Xuân, Sơn Điện, Tam Lư, Tam Thanh, Thiết Ống, Trung Hạ, Văn Nho, Văn Phú, Yên Thắng; Bá Thước, Cẩm Tú, Cổ Lũng, Điền Lư, Điền Quang, Đồng Lương, Giao An, Hiền Kiệt, Linh Sơn, Lương Sơn, Mường Mìn, Nam Xuân, Ngọc Lặc, Nhi Sơn, Pù Luông, Quan Sơn, Quý Lương, Sơn Thủy, Tam Chung, Tân Thành, Thạch Bình, Thạch Quảng, Thắng Lộc, Thành Vinh, Thiên Phủ, Trung Lý, Trung Sơn, Trung Thành, Vạn Xuân, Yên Khương; Bát Mọt, Cẩm Tân, Cẩm Thạch, Cẩm Thủy, Cẩm Vân, Công Chính, Hóa Quỳ, Kiên Thọ, Luận Thành, Mậu Lâm, Minh Sơn, Mường Chanh, Mường Lát, Mường Lý, Na Mèo, Ngọc Liên, Ngọc Trạo, Nguyệt Ấn, Như Thanh, Như Xuân, Pù Nhi, Quang Chiểu, Tây Đô, Thạch Lập, Thanh Phong, Thanh Quân, Thượng Ninh, Thường Xuân, Vân Du, Xuân Chinh, Xuân Du, Xuân Thái, Xuân Tín, Yên Nhân, Yên Phú, Yên Thọ.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: cấp 1; riêng Phú Thọ và Thanh Hóa cấp 2.

NM