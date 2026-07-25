Căng thẳng ngoại giao giữa Malaysia và Mỹ leo thang liên quan Isarel

Căng thẳng ngoại giao giữa Malaysia và Mỹ vừa leo thang sau khi chính quyền Kuala Lumpur tái khẳng định lập trường cứng rắn, trục xuất công dân mang hai quốc tịch có liên quan đến Israel và cấm cửa hoàn toàn hộ chiếu nước này. Động thái trên đã khiến Bộ Ngoại giao Mỹ triệu tập Đại sứ Malaysia, đồng thời các nghị sĩ Mỹ đe dọa sẽ xem xét lại toàn bộ quan hệ hợp tác song phương.

Quốc vương Malaysia Sultan Ibrahim Iskandar (trái) bổ nhiệm ông Muhammad Shahrul Ikram Yaakob làm đại sứ tại Mỹ vào tháng 6/2025. Ảnh: Officialsultanibrahim.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã triệu tập Đại sứ Malaysia, ông Muhammad Shahrul Ikram Yaakob, để yêu cầu giải trình chính thức về chính sách của nước này đối với Isarel.

Theo truyền thông Malaysia, Đại sứ Ikram Yaakob đã khẳng định với phía Mỹ rằng việc Malaysia không công nhận Nhà nước Israel và cấm công dân Israel nhập cảnh là chính sách nhất quán của nước này trong nhiều thập kỷ, không phải quyết định mới được ban hành.

Hãng Bernama dẫn lời ông Mohamad :“Đây luôn là chính sách của Malaysia. Chính sách nhập cư của chúng tôi không công nhận nhà nước Israel. Đây là lập trường lâu nay của chúng tôi”,

Động thái của Mỹ diễn ra sau khi Malaysia yêu cầu một người mang hai quốc tịch Mỹ và Israel rời khỏi nước này sau khi phát hiện người này đồng thời sở hữu quốc tịch Israel.

Bất đồng giữa hai bên tiếp tục gia tăng khi 8 nghị sĩ Mỹ gửi thư tới Ngoại trưởng Marco Rubio, đề nghị xem xét lại quan hệ kinh tế và hợp tác an ninh với Malaysia, đồng thời kiến nghị đình chỉ chương trình Đào tạo và Huấn luyện Quân sự Quốc tế (IMET) nếu Kuala Lumpur không thay đổi chính sách.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim khẳng định nước này sẽ tiếp tục cấm công dân Israel nhập cảnh, nhấn mạnh đây là lập trường nhất quán nhằm ủng hộ quyền của người Palestine và phản đối các hành động quân sự của Israel tại Dải Gaza và Bờ Tây. Ảnh: Freemalaysiatoday.

Đáp lại, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim bác bỏ các yêu cầu từ phía Mỹ, gọi đó là những đòi hỏi “vô lý” và khẳng định Malaysia là một quốc gia độc lập, có toàn quyền quyết định quy chế nhập cảnh. Ông Anwar tái khẳng định nước này sẽ tiếp tục cấm công dân Israel nhập cảnh, nhấn mạnh đây là lập trường nhất quán nhằm ủng hộ quyền của người Palestine và phản đối các hành động quân sự của Israel tại Dải Gaza và Bờ Tây.

Dù giữ vững lập trường về vấn đề Israel, Kuala Lumpur vẫn nhấn mạnh chính sách này không nên làm ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác ngoại giao, thương mại và đầu tư rộng lớn hơn với Washington.

Nhật Lệ

Nguồn: South China Morning Post, Aljazeera.