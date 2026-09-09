Căng thẳng Mỹ - Iran gia tăng, Washington tăng sức ép với Tehran

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục gia tăng với các diễn biến mới trên cả lĩnh vực quân sự và kinh tế, khi Tehran tuyên bố bắt giữ một tàu ngầm không người lái của Mỹ tại eo biển Hormuz, trong khi Washington áp đặt lệnh trừng phạt mới nhằm vào ngành hàng không Iran.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắt giữ một tàu ngầm không người lái của Mỹ tại cửa eo biển Hormuz. Ảnh: AI Mayadeen.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 8/9 tuyên bố đã bắt giữ một tàu ngầm không người lái của Mỹ tại cửa eo biển Hormuz. Truyền thông nhà nước Iran xác định phương tiện này là Dive-LD do công ty quốc phòng Anduril của Mỹ chế tạo.

Theo phía Iran, phương tiện được trang bị công nghệ tiên tiến và có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ dưới nước. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc cho biết phương tiện đã gặp trục trặc hơn một ngày trước đó khi đang khảo sát vùng biển khu vực. Phía Mỹ khẳng định đây là mẫu cũ, không thu thập dữ liệu nhạy cảm và không mang theo các thiết bị sonar hoặc radar mật.

Công ty Anduril xác nhận mất một phương tiện Dive-LD, đồng thời cho biết hệ thống này được thiết kế để hoạt động trong môi trường nguy hiểm, nơi nguy cơ mất phương tiện đã được tính đến.

Bộ Tài chính Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào 27 hãng hàng không Iran. Ảnh: Fox Business.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào 27 hãng hàng không Iran cùng một số doanh nghiệp nước ngoài bị cáo buộc hỗ trợ hoạt động của các hãng hàng không Iran, trong đó có Mahan Air. Tổng cộng 36 đối tượng tại Iran, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Thổ Nhĩ Kỳ, Malaysia và Kazakhstan nằm trong danh sách trừng phạt mới.

Washington cáo buộc các doanh nghiệp này hỗ trợ Iran vận chuyển nhân sự, vũ khí và hàng hóa, đồng thời tạo điều kiện cho hoạt động của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington sẽ tiếp tục gia tăng sức ép kinh tế đối với Tehran và cảnh báo các doanh nghiệp giao dịch với những hãng hàng không Iran bị trừng phạt có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi các biện pháp của Mỹ.

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục tác động đến thị trường năng lượng. Giá dầu Brent ngày 8/9 tăng 1,68%, lên 98,63 USD/thùng, tiến sát mốc 100 USD/thùng, do lo ngại xung đột Mỹ-Iran có thể ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển dầu qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Diễn biến mới cho thấy căng thẳng Mỹ-Iran đang lan rộng từ lĩnh vực quân sự sang các biện pháp kinh tế, đồng thời làm gia tăng những quan ngại về an ninh hàng hải và nguồn cung năng lượng tại khu vực Vùng Vịnh.

Minh Phương

Nguồn: WION, Reuters.