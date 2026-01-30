Căng thẳng Mỹ- Iran: Sức ép quân sự và nỗ lực ngoại giao

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục gia tăng khi các động thái quân sự cứng rắn diễn ra song song với các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn nguy cơ xung đột. Washington khẳng định sẵn sàng cho mọi phương án, trong khi Tehran cảnh báo sẽ đáp trả tức thì nếu bị tấn công. Trong bối cảnh đó, nhiều quốc gia khu vực đang thúc đẩy vai trò trung gian, tìm cách mở kênh đối thoại giữa hai bên.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln tại vịnh San Diego, ngày 20/12/2024.Ảnh: Getty Images.

Tại cuộc họp Nội các, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết quân đội Mỹ đã chuẩn bị đầy đủ các phương án và có khả năng thực thi bất kỳ mệnh lệnh quân sự nào từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông đồng thời nhấn mạnh Washington vẫn để ngỏ khả năng đối thoại nhằm tránh một chiến dịch quân sự, trong bối cảnh ông nói rằng thời gian dành cho Tehran không còn nhiều, song cho rằng Iran không nên theo đuổi năng lực hạt nhân.

Về triển khai lực lượng, Mỹ đã tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông; việc một nhóm tác chiến tàu sân bay mới tới khu vực nâng tổng số tàu chiến Mỹ tại đây lên 10 chiếc, tạo năng lực răn đe đáng kể. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn đang cân nhắc các lựa chọn.

Ở chiều ngược lại, Iran tuyên bố sẽ lập tức tiến hành các đòn đáp trả nhằm vào căn cứ quân sự và tàu sân bay Mỹ nếu bị tấn công. Người phát ngôn quân đội Iran, chuẩn tướng Mohammad Akraminia, ngày 30/1 khẳng định phản ứng của Tehran sẽ “dứt khoát và ngay lập tức”, đồng thời cho rằng nhiều căn cứ của Mỹ tại khu vực Vùng Vịnh nằm trong tầm bắn tên lửa tầm trung của Iran.

Iran cho biết các căn cứ của Mỹ nằm trong tầm bắn tên lửa tầm trung của nước này. Ảnh: AP.

Lực lượng hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo sẽ tiến hành diễn tập bắn đạn thật tại eo biển Hormuz trong thời gian tới. Đây là tuyến hàng hải chiến lược, nơi khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu đi qua.

Song song với các động thái quân sự, hoạt động ngoại giao khu vực đang được thúc đẩy. Một số chính phủ được cho là đang vận động Mỹ và Iran quay lại bàn đàm phán. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi dự kiến tới Thổ Nhĩ Kỳ để tham vấn về các biện pháp ngăn leo thang.

Theo các nguồn tin, phía Thổ Nhĩ Kỳ khuyến nghị Tehran cân nhắc nhượng bộ liên quan chương trình hạt nhân để tránh đối đầu quân sự, đồng thời có đề xuất về một cuộc trao đổi trực tuyến giữa lãnh đạo hai nước.

Ở cấp độ quốc tế, ngày 29/1, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên tăng cường đối thoại để xử lý căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran. Phát biểu với báo giới tại trụ sở Liên hợp quốc, ông nhấn mạnh ngoại giao là con đường duy nhất để tránh một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, đặc biệt trong vấn đề hạt nhân, qua đó ngăn những hệ lụy tiêu cực đối với khu vực.

Giới quan sát nhận định khu vực đang bước vào giai đoạn ngoại giao khẩn trương song hành với các động thái quân sự cứng rắn, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ mất ổn định trên diện rộng.

Thanh Hằng

Nguồn: Wion.