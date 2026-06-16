Căng sức giữ rừng mùa nắng nóng

Hạt Kiểm lâm Hà Trung được giao quản lý, bảo vệ 7.741ha rừng trên địa bàn 18 xã, phường thuộc các huyện Hà Trung, Hậu Lộc, Nga Sơn và thị xã Bỉm Sơn (cũ). Đây là vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng rất cao trong mùa nắng nóng. Với diện tích rừng trồng lớn, loài cây chủ yếu là cây thông thuần loài, keo, bạch đàn... (chủ yếu ở khu vực huyện Hà Trung cũ) cùng với thảm thực bì dày, khô nỏ, đã tạo thành nguồn vật liệu cháy lớn và dễ bắt lửa.

Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm Hà Trung kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Hạt kiểm lâm đã phối hợp với các xã, phường rà soát nguyên nhân gây cháy rừng chủ yếu là do việc sử dụng lửa bất cẩn của ng­ười dân trong xử lý thực bì trồng rừng, đốt vàng mã, đốt ong, hút thuốc lá, đốt dọn vệ sinh vườn nhà gần và ven rừng gây cháy lan. Bên cạnh đó, tình trạng cố ý đốt rừng do mâu thuẫn cá nhân, vẫn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp. Hiện nay, trên địa bàn xuất hiện các đợt cao điểm nắng nóng gay gắt, kéo dài, nhiệt độ cao, nhiều đợt gió Lào hoạt động mạnh, nguy cơ cháy rừng lớn.

Để giữ rừng, các cấp chính quyền, lực lượng chức năng và chủ rừng trên địa bàn đã tập trung cao độ, chủ động, triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các tình huống có thể gây cháy. Trong đó nòng cốt là Hạt Kiểm lâm Hà Trung đã và đang quyết liệt chỉ đạo kiểm lâm viên công tác tại địa bàn tích cực phối hợp với các xã, phường, các đơn vị liên quan, chủ rừng Nhà nước thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR). Tham mưu cho các xã ban hành đủ, kịp thời văn bản chỉ đạo cấp ủy, chính quyền cơ sở, các ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn, trọng tâm là thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (BV&PTR); các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh về BV&PTR, nhằm huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện tốt phương châm “phòng là chính, chữa cháy phải kịp thời, hiệu quả”. Phát dọn mới theo băng được 8,65ha; phát dọn lại những diện tích đã phát từ những năm trước 71,66ha.

“Hạt Kiểm lâm Hà Trung đã thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho người dân chủ động BV&PTR hiệu quả, bền vững. 5 tháng đầu năm 2026 đơn vị đã phối hợp với đoàn thanh niên các xã trọng điểm cháy tổ chức 2 cuộc tuyên truyền lưu động về BVR, PCCCR. Đặc biệt, trước thực tế nhiều khu vực vui chơi, dã ngoại nằm sâu trong rừng thu hút đông người dân và thanh, thiếu niên vào những ngày nắng nóng, hạt kiểm lâm đã phối hợp với các trường học và địa phương tuyên truyền cho học sinh, sinh viên về ý thức bảo vệ rừng, không sử dụng lửa tùy tiện khi tham quan, cắm trại trong rừng. Qua đó giúp người dân hiểu rõ giá trị của rừng đối với môi trường sinh thái, phát triển kinh tế - xã hội và hậu quả nghiêm trọng của cháy rừng... Song song với công tác tuyên truyền, Hạt Kiểm lâm Hà Trung đã hướng dẫn các chủ rừng, hộ dân phát dọn thực bì, giảm vật liệu cháy dưới tán rừng, tu sửa và làm mới hệ thống đường băng cản lửa kết hợp đường tuần tra bảo vệ rừng. Phát dọn mới theo băng được 8,65ha; phát dọn lại những diện tích đã phát từ những năm trước 71,66ha. Việc xử lý thực bì được thực hiện bài bản, đúng quy trình đã làm giảm từ 80 - 90% vật liệu cháy, từ đó giảm nguy cơ cháy trong mùa nắng nóng" - đồng chí Trần Văn Vui, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hà Trung cho biết.

Các tháng vừa qua, Hạt Kiểm lâm Hà Trung đã tổ chức nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ PCCCR, diễn tập các phương án chữa cháy rừng (CCR) cho lực lượng tại chỗ nhằm nâng cao kỹ năng phối hợp, khả năng xử lý tình huống, bảo đảm khi có cháy xảy ra có thể huy động lực lượng nhanh, xử lý kịp thời, không để cháy lan trên diện rộng. Trong những ngày nắng nóng, Hạt Kiểm lâm Hà Trung chủ động phối hợp với chủ rừng, chính quyền địa phương tổ chức 12 điểm trực gác và trực chỉ huy CCR trên địa bàn các xã trọng điểm; các thành viên trực gác có trách nhiệm quan sát lửa rừng trên địa bàn được giao và khu vực lân cận, phát hiện sớm lửa rừng, kiểm soát người ra vào rừng; mang theo máy thổi gió kịp thời CCR khi đám cháy mới phát sinh trên địa bàn; phát hiện cháy tại khu vực khác phải thông tin kịp thời cho các chốt trực khác và đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra và CCR, không để cháy lan ra diện rộng. Ngoài các chốt trực cố định, hạt kiểm lâm đã phân công cán bộ trực PCCCR 24/24 giờ tại trụ sở làm việc; tổ chức tuần tra, quan sát lửa rừng lưu động. Phối hợp tuần tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về BVR, PCCCR. Hơn 5 tháng đầu năm 2026, hạt kiểm lâm đã phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tổ chức được 164 cuộc kiểm tra an ninh rừng, với 482 lượt người tham gia, đã phát hiện, xử lý 13 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp; thu nộp ngân sách Nhà nước trên 56.760.000 đồng.

Hiện nay, toàn bộ diện tích rừng do Hạt Kiểm lâm Hà Trung quản lý an ninh rừng được giữ vững theo hướng bền vững, không xảy ra cháy rừng và thảm thực bì. Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị cùng tinh thần chủ động, trách nhiệm của Hạt Kiểm lâm Hà Trung và chủ rừng, công tác BVR trên địa bàn đạt hiệu quả bền vững, góp phần giữ gìn màu xanh của rừng, bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bài và ảnh: Thu Hòa