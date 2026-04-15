Canada đẩy nhanh hiện đại hóa năng lực phòng không

Sau khi đạt mục tiêu chi tiêu quốc phòng tương đương 2% GDP theo cam kết NATO, Canada đang đẩy nhanh các kế hoạch khôi phục và hiện đại hóa năng lực phòng không, trong bối cảnh môi trường an ninh quốc tế có nhiều biến động.

Canada nâng cấp năng lực phòng không tại căn cứ Gagetown ở tỉnh New Brunswick. Ảnh: Global News.

Chính phủ Canada đã triển khai nâng cấp năng lực phòng không tại căn cứ Gagetown ở tỉnh New Brunswick, trung tâm huấn luyện chính của lục quân nước này. Khoản đầu tư khoảng 172 triệu USD được dành cho cơ sở hạ tầng nhằm phục vụ việc xây dựng và vận hành hệ thống phòng không mặt đất.

Các kế hoạch này nằm trong chiến lược rộng hơn nhằm phát triển năng lực phòng không hiện đại, có khả năng bảo vệ lực lượng và các cơ sở trọng yếu trước các mối đe dọa trên không. Canada đang chủ động nghiên cứu các bài học từ chiến trường Ukraine và các cuộc đối đầu tại Trung Đông, đặc biệt là chiến tranh bằng thiết bị bay không người lái.

Theo các chuyên gia, sự gia tăng của các phương tiện không người lái, bao gồm cả các đợt tấn công quy mô lớn, đang đặt ra thách thức mới đối với các hệ thống phòng thủ truyền thống. Điều này đòi hỏi các giải pháp có khả năng phát hiện và xử lý đồng thời nhiều mục tiêu.

Trong nhiều năm, Canada không duy trì hệ thống phòng không mặt đất chuyên dụng, do ưu tiên các nhiệm vụ khác và hạn chế về ngân sách. Tuy nhiên, bối cảnh an ninh thay đổi, đặc biệt từ sau năm 2022, đã khiến nước này điều chỉnh chính sách và tái đầu tư vào lĩnh vực này.

Hiện Canada đang triển khai dự án xây dựng và vận hành hệ thống phòng không mặt đất theo nhiều giai đoạn, bao gồm các lớp phòng không tầm rất ngắn và tầm ngắn. Trước mắt, nước này đã ký hợp đồng với một doanh nghiệp Thụy Điển để cung cấp hệ thống phòng không di động, phục vụ yêu cầu bảo vệ lực lượng triển khai tại châu Âu.

Canada tăng tốc tái thiết lá chắn phòng không sau hơn một thập kỷ bỏ ngỏ. Ảnh: Skies Mag.

Bên cạnh đó, Canada cũng nghiên cứu xây dựng hệ thống phòng không nhiều tầng nhằm đối phó với các mối đe dọa như tên lửa, đạn pháo và phương tiện không người lái. Các phương án trang bị cụ thể vẫn đang trong quá trình xem xét.

Việc tăng cường năng lực phòng không được đánh giá là một phần trong nỗ lực củng cố vai trò của Canada trong NATO, đồng thời đáp ứng các yêu cầu bảo đảm an ninh trong nước và quốc tế.

Thanh Giang

Nguồn: EurAsian Times.