Canada chọn Đức cho thương vụ tàu ngầm lớn nhất lịch sử

Chính phủ Canada đã lựa chọn Tập đoàn ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) của Đức làm đối tác ưu tiên đàm phán trong dự án đóng tàu ngầm thế hệ mới, vượt qua liên danh của hai doanh nghiệp Hàn Quốc là Hanwha Ocean và HD Hyundai Heavy Industries.

Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu trong buổi lễ công bố lựa chọn Tập đoàn ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) của Đức cho hợp đồng tàu ngầm trị giá khoảng 20 tỷ euro, diễn ra tại thành phố Halifax ngày 06/7/2026. Ảnh: CTV news.

Phát biểu tại thành phố Halifax ngày 6/7, trước khi lên đường tham dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), Thủ tướng Mark Carney cho biết Canada sẽ mua tối đa 12 tàu ngầm do TKMS chế tạo. Ông mô tả đây là “thương vụ lớn nhất trong lịch sử Canada”.

Tuy nhiên, ông Carney nhấn mạnh đây là quyết định rất khó khăn giữa hai nhà cung cấp có năng lực tương đương. Ông cho biết nếu các cuộc đàm phán với TKMS không đạt kết quả, chính phủ Canada vẫn có quyền chuyển sang đàm phán với Hanwha Ocean.

Thủ tướng Carney cho biết dự án sẽ giúp nước này cùng Đức và Na Uy mở rộng năng lực quốc phòng, tăng cường quyền tự chủ chiến lược và bảo vệ hiệu quả đường bờ biển rộng lớn của Canada

Theo các nguồn tin của hãng thông tấn DPA (Đức), tổng giá trị của hợp đồng cùng các gói hỗ trợ liên quan ước đạt khoảng 20 tỷ euro (22,8 tỷ USD). Mẫu tàu ngầm được lựa chọn là Type 212CD, dòng tàu ngầm thông thường do Đức và Na Uy cùng phát triển. TKMS cho biết loại tàu này có khả năng tàng hình cao, tầm hoạt động xa và tích hợp nhiều hệ thống vũ khí hiện đại. Việc nhiều quốc gia thành viên NATO đang sử dụng các tàu ngầm của TKMS cũng giúp tăng khả năng phối hợp tác chiến trong liên minh.

Mẫu tàu ngầm được Canada lựa chọn là Type 212CD, dòng tàu ngầm thông thường do Đức và Na Uy cùng phát triển. Ảnh: TKMS.

Theo kế hoạch, các tàu ngầm sẽ được chế tạo tại các nhà máy của TKMS ở thành phố Kiel và Wismar, miền Bắc nước Đức. Dự án dự kiến tạo thêm khoảng 1.500 việc làm cho ngành công nghiệp đóng tàu quốc phòng của Đức.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngay lập tức đã lên tiếng hoan nghênh quyết định của Ottawa, cho rằng đây là tín hiệu mạnh mẽ đối với quan hệ đối tác giữa châu Âu và khu vực xuyên Đại Tây Dương. Ông cũng cảm ơn Thủ tướng Carney vì sự tin tưởng dành cho ngành công nghiệp quốc phòng Đức.

Theo giới quan sát, việc Canada lựa chọn TKMS được xem là kết quả của quá trình thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Ottawa và các đồng minh châu Âu trong những năm gần đây. Từ năm 2024, Canada, Đức và Na Uy đã thiết lập quan hệ đối tác về an ninh hàng hải, sau đó được mở rộng với sự tham gia của Đan Mạch, trong bối cảnh NATO tăng cường năng lực răn đe trước các thách thức an ninh tại khu vực Bắc Đại Tây Dương và Bắc Cực.

Ngọc Liên

Nguồn: DW.