Cạn kho tên lửa Patriot, các đồng minh vùng Vịnh "quay lưng" với Mỹ để tìm nguồn cung mới

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz và kho dự trữ đạn dược cạn kiệt sau các đợt tấn công từ Iran, các đồng minh chiến lược của Mỹ tại vùng Vịnh như Saudi Arabia và UAE đang khẩn trương tìm kiếm các đối tác thay thế từ Hàn Quốc, Anh và Ukraine để bảo vệ bầu trời.

Ả Rập Xê Út, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, một số khách hàng lớn nhất của Mỹ về hệ thống vũ khí, hiện đang chuyển sang Hàn Quốc, Anh và Ukraine để tăng cường khả năng phòng không chống lại máy bay không người lái của Iran. Ảnh: India today

Sau hơn một tháng đối mặt với các đợt tập kích liên tục bằng tên lửa và drone từ Iran, các quốc gia vùng Vịnh đang rơi vào tình trạng khan hiếm đạn dược phòng không nghiêm trọng. Ước tính, chỉ riêng hệ thống Patriot đã phải tiêu tốn hàng trăm quả tên lửa chỉ trong vài ngày để đánh chặn các mục tiêu giá rẻ.

Dù là đối tác quốc phòng truyền thống, Mỹ hiện không thể đáp ứng nhu cầu cấp bách của các đồng minh do năng lực sản xuất của Mỹ đang bị dồn lực cho chiến trường Đông Âu. Các hợp đồng mua tên lửa PAC-3 mới có thể mất nhiều năm mới được bàn giao. Bên cạnh đó, việc dùng tên lửa Patriot triệu USD để đánh chặn drone Shahed giá 30.000 USD đang gây gánh nặng tài chính khổng lồ.

Thay vì chờ đợi Washington, các nước vùng Vịnh đã chủ động mở rộng danh mục đối tác. Hàn Quốc trở thành điểm đến hàng đầu nhờ các hệ thống phòng không tiên tiến, giá thành cạnh tranh và khả năng giao hàng nhanh.

Tên lửa phòng không Cheongung-II. Ảnh: DAPA

Không chỉ là nơi nhận viện trợ, Kyiv hiện đang cung cấp chuyên gia và các dòng drone đánh chặn giá rẻ, vốn đã được thử lửa thực tế trong xung đột với Nga. Tuy nhiên, phía Ukraine cho biết năng lực cung ứng còn gặp hạn chế do nhu cầu trong nước gia tăng, trong bối cảnh xung đột với Nga, khiến việc xuất khẩu đối mặt với nhiều thách thức.

Vương quốc Anh cũng đóng vai trò cung cấp các giải pháp công nghệ đánh chặn tên lửa thu nhỏ.

Sự chuyển dịch này đánh dấu một bước ngoặt trong địa chính trị vùng Vịnh. Việc đa dạng hóa nguồn cung vũ khí không chỉ giúp các nước này tự chủ hơn về an ninh mà còn gián tiếp làm giảm ảnh hưởng độc tôn của Mỹ tại khu vực nhạy cảm nhất thế giới này.

Nhật Lệ

Nguồn: The Wall Street Journal, Chosun