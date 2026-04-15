Cán bộ, đảng viên - trách nhiệm trên không gian mạng trong kỷ nguyên số

Không gian mạng đang làm thay đổi sâu sắc cách con người tiếp nhận thông tin, hình thành nhận thức, bày tỏ quan điểm và tham gia vào đời sống chính trị, xã hội. Nếu trước đây, công tác chính trị, tư tưởng chủ yếu diễn ra qua hệ thống báo chí, tuyên truyền trực tiếp, sinh hoạt chi bộ và các kênh truyền thống, thì nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của internet, mạng xã hội và các nền tảng số, không gian mạng đã trở thành nơi thông tin lan truyền với tốc độ tức thời, phạm vi rất rộng và sức tác động trực tiếp, mạnh mẽ đến tư tưởng xã hội.

Trong bối cảnh đó, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trên không gian mạng không còn là vấn đề ứng xử cá nhân đơn thuần, mà đã trở thành một bộ phận gắn chặt với trách nhiệm chính trị của người đảng viên trong điều kiện mới; gắn với yêu cầu giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, bảo vệ niềm tin xã hội, củng cố sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong Nhân dân.

Quy định số 19-QĐ/TW ngày 8/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng (Quy định số 19) ra đời đã thể hiện bước phát triển mới rất quan trọng về tư duy lý luận và quyết tâm chính trị của Đảng trong lĩnh vực có ý nghĩa nền tảng này. Theo nội dung quán triệt tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, đây là lần đầu tiên Đảng ta ban hành một quy định mang tính hệ thống, toàn diện về công tác chính trị, tư tưởng; văn bản được kết cấu gồm 5 chương, 16 điều, chặt chẽ, khoa học, bao quát toàn diện các nội dung cốt lõi.

Điểm mới rất nổi bật ở đây là công tác chính trị, tư tưởng lần đầu tiên được đặt trong một khuôn khổ quy định thống nhất, đồng bộ và bắt buộc đối với toàn bộ tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng, không có ngoại lệ; qua đó khắc phục nhận thức giản đơn, phiến diện hoặc cách làm rời rạc, thiên về kinh nghiệm ở một số nơi, một số thời điểm. Điều đó cho thấy, công tác chính trị, tư tưởng không còn chỉ được nhìn nhận như một nhiệm vụ tuyên truyền theo nghĩa hẹp, mà được xác lập rõ hơn như một nội dung nền tảng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn trực tiếp với năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Quy định số 19 không chỉ xác định rõ hơn vị trí, vai trò của công tác chính trị, tư tưởng, mà còn ở tư duy mới trong tổ chức thực hiện. Tinh thần xuyên suốt của Quy định là chuẩn hóa, ràng buộc trách nhiệm, kiểm soát bằng kết quả, đo lường bằng hiệu quả thực chất. Đây là bước tiến quan trọng về tư duy lãnh đạo và quản trị trong Đảng, bởi công tác tư tưởng từ nay không chỉ được đặt ra bằng yêu cầu chung về nhận thức, mà còn phải được thực hiện với trách nhiệm rõ ràng, có tiêu chí đánh giá cụ thể, có sức ép chuyển biến thực chất trong hành động.

Điểm rất sắc của Quy định là không để công tác chính trị, tư tưởng tiếp tục bị đánh giá theo cảm tính, theo báo cáo hình thức hay theo mức độ “nói đúng”, mà hướng tới lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và mức độ hài lòng của Nhân dân làm thước đo quan trọng để đánh giá hiệu quả lãnh đạo của tổ chức đảng và từng đảng viên. Điều đó đồng nghĩa với việc mọi biểu hiện hình thức, đối phó, làm cho có, nói nhiều làm ít trong công tác tư tưởng đều không còn chỗ đứng nếu muốn hoàn thành đúng yêu cầu của Quy định.

Mục đích của Quy định số 19 là nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực công tác và khả năng thích ứng của cán bộ, đảng viên trước những biến động, tình huống thực tiễn phức tạp; kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cách đặt vấn đề như vậy cho thấy công tác chính trị, tư tưởng không phải việc riêng của khâu tuyên truyền, giáo dục, càng không phải nhiệm vụ mang tính phong trào hay xử lý tình huống, mà là giải pháp có ý nghĩa từ gốc đối với xây dựng Đảng. Nói cách khác, khi công tác chính trị, tư tưởng được làm tốt, đó không chỉ là thành công trong định hướng nhận thức, mà còn là góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, siết chặt kỷ luật, giữ vững đạo đức công vụ, nâng cao sức đề kháng nội sinh của đội ngũ cán bộ, đảng viên trước những tác động phức tạp của đời sống xã hội hiện đại.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, yêu cầu nâng tầm công tác chính trị, tư tưởng càng trở nên cấp bách. Quy định số 19 là sự cụ thể hóa tinh thần Đại hội XIV của Đảng, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng tầm công tác chính trị, tư tưởng trước những biến động nhanh, phức tạp, khó lường của tình hình mới. Không gian mạng chính là nơi thể hiện tập trung và trực diện nhất đặc điểm ấy. Ở đó, thông tin biến đổi từng giờ; đúng và sai, thật và giả, tích cực và tiêu cực, khách quan và ngụy tạo đan xen, va đập với nhau trên cùng một nền tảng; các quan điểm sai trái, thù địch có thể khoác áo “góp ý”, “phản biện”, “chia sẻ thông tin” để tạo ra sự nhiễu loạn nhận thức. Một nội dung bị cắt ghép, bóp méo có thể làm biến dạng bản chất sự việc; một thông tin chưa kiểm chứng nếu lan truyền với tốc độ nhanh có thể gây hoang mang trong xã hội; một luận điệu xuyên tạc nếu được lặp đi lặp lại có thể tác động tiêu cực đến niềm tin chính trị của một bộ phận quần chúng. Trong môi trường ấy, cán bộ, đảng viên không thể coi mình là người ngoài cuộc, càng không thể ứng xử với tư cách “người dùng mạng xã hội” thuần túy. Không gian mạng hôm nay là một phần của mặt trận tư tưởng, mà trên mặt trận đó, sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm, mơ hồ về lập trường hay tùy tiện trong phát ngôn đều có thể gây ra hậu quả chính trị, xã hội không nhỏ.

Chính vì vậy, một trong những điểm rất quan trọng của Quy định số 19 là khẳng định công tác chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ bắt buộc, không có “khoảng trống”, không có ngoại lệ đối với mọi tổ chức đảng và mọi cán bộ, đảng viên. Đây là điểm có ý nghĩa rất lớn cả về nhận thức lẫn tổ chức thực hiện, bởi nó đặt dấu chấm hết cho cách hiểu phiến diện rằng công tác tư tưởng chỉ là việc của cấp ủy, của cơ quan tuyên giáo hay của một số lực lượng chuyên trách. Trong điều kiện không gian mạng phát triển mạnh mẽ, tinh thần “không có khoảng trống” càng phải được hiểu đầy đủ hơn: không có khoảng trống về nhận thức, không có khoảng trống về trách nhiệm, không có khoảng trống trong hành động. Bởi thực tế cho thấy, ở đâu thông tin chính thống chậm hơn một bước, ở đó tin giả, tin xấu dễ chen vào; ở đâu cán bộ, đảng viên thiếu cảnh giác, ở đó các luận điệu sai trái có cơ hội len lỏi; ở đâu công tác tư tưởng bị coi nhẹ, ở đó niềm tin xã hội dễ bị tác động. Do đó, tham gia không gian mạng đối với cán bộ, đảng viên không thể là hoạt động bên lề, mà phải được nhìn nhận như một phần trách nhiệm chính trị trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và giữ vững ổn định xã hội.

Từ nhận thức đó, yêu cầu đầu tiên đối với cán bộ, đảng viên trên không gian mạng là phải giữ vững bản lĩnh chính trị, sự tỉnh táo, tính nguyên tắc và ý thức tổ chức kỷ luật khi tiếp cận, xử lý và lan truyền thông tin. Bản lĩnh trên không gian mạng không chỉ là không dao động trước các quan điểm sai trái, thù địch, mà còn là khả năng nhận diện đúng bản chất thông tin trong một môi trường đầy nhiễu động; là sự tỉnh táo để không bị cuốn theo cảm xúc đám đông; là sự vững vàng để không phát ngôn cảm tính, hồ đồ; là trách nhiệm để không tiếp tay cho những thông tin chưa được kiểm chứng. Trong thực tế, không ít sai lệch bắt đầu không phải từ động cơ xấu, mà từ tâm lý chủ quan, dễ dãi, thiếu thận trọng, coi việc chia sẻ, bình luận, bày tỏ ý kiến trên mạng như một hành vi hoàn toàn cá nhân, không liên quan đến trách nhiệm chính trị. Nhưng đối với cán bộ, đảng viên, ranh giới ấy không thể bị xóa nhòa. Mỗi phát ngôn, mỗi sự chia sẻ, mỗi cách thể hiện thái độ trên không gian mạng, trong chừng mực nhất định, đều phản ánh nhận thức chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, sự gương mẫu và trách nhiệm của người đảng viên.

Tuy nhiên, trách nhiệm ấy không chỉ dừng ở việc “không làm sai”. Một đòi hỏi cao hơn, cũng là điểm rất thực tiễn, rất cụ thể của Quy định số 19, là cán bộ, đảng viên phải chuyển từ trạng thái thụ động sang chủ động; từ chỗ chỉ tự giữ mình sang chỗ góp phần giữ trận địa. Nội dung quán triệt đã nhấn mạnh yêu cầu phải chuyển mạnh từ “học nghị quyết” sang “làm theo nghị quyết”, thực hiện nghiêm phương châm “hiểu sâu - làm đúng - làm đến cùng - làm có kết quả”. Chính yêu cầu này làm nên nét mới rất rõ của Quy định số 19: Không dừng ở quán triệt nhận thức, mà đòi hỏi hành động cụ thể; không dừng ở nói đúng, mà phải làm đúng và làm có kết quả. Trong không gian mạng, điều đó có nghĩa là không chỉ biết đâu là thông tin đúng, mà phải có trách nhiệm bảo vệ, lan tỏa thông tin đúng; không chỉ nhận diện cái sai, mà phải góp phần ngăn chặn, phản bác cái sai bằng cách phù hợp, hiệu quả, có căn cứ.

Ở đây, Quy định số 19 đã đưa ra một yêu cầu rất rõ, rất trúng, rất sát với điều kiện môi trường số hiện nay, đó là cán bộ, đảng viên phải “kịp thời nhận diện và chủ động lan tỏa thông tin tích cực; ngăn chặn thông tin xấu độc trên không gian mạng; phòng ngừa, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phù hợp khả năng, điều kiện của mỗi người”. Đây là một chỉ dẫn rất quan trọng, vì nó vừa khẳng định rõ trách nhiệm chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên trên không gian mạng, vừa thể hiện tính khoa học, thực tiễn của Quy định. Quy định không áp đặt một cách máy móc rằng mọi người phải hành động giống nhau, nhưng yêu cầu rõ ràng rằng không ai được đứng ngoài; mỗi người phải tham gia trong phạm vi khả năng, điều kiện, vị trí công tác và trách nhiệm của mình. Điều đó rất đúng, rất chắc, vì công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng là nhiệm vụ chung, nhưng cách tham gia phải phù hợp với chức trách, trình độ, điều kiện cụ thể của từng người. Từ tinh thần ấy, cán bộ, đảng viên không chỉ là người tiếp nhận thông tin, mà còn phải là người biết lựa chọn, sàng lọc, định hướng, lan tỏa điều tích cực, góp phần thu hẹp không gian tồn tại của thông tin xấu độc.

Một điểm tiến bộ, rất rõ của Quy định số 19 là đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu. Đó là người đứng đầu phải chủ trì tổ chức học tập, quán triệt và đề cao trách nhiệm nêu gương trong quá trình thực hiện; cấp ủy cấp trên có trách nhiệm tổ chức quán triệt cho cấp dưới; mỗi cán bộ, đảng viên phải nắm vững nội dung cốt lõi, xác định rõ trách nhiệm của mình. Điều này có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh không gian mạng, nơi sức lan tỏa của một hành vi nêu gương nhiều khi mạnh hơn rất nhiều so với một lời nhắc nhở hay một khẩu hiệu tuyên truyền. Nêu gương trên không gian mạng không phải bằng những phát biểu lớn tiếng, càng không phải bằng các tuyên bố khuôn mẫu, mà trước hết bằng sự cẩn trọng với thông tin, sự chuẩn mực trong phát ngôn, sự điềm tĩnh trước dư luận trái chiều, sự rõ ràng trong lập trường và sự nghiêm túc trong cách ứng xử. Khi người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, đảng viên thể hiện được sự mẫu mực ấy, đó không chỉ là giữ gìn hình ảnh cá nhân, mà còn trực tiếp củng cố uy tín của tổ chức đảng, nâng cao niềm tin xã hội và tạo ra sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

Điểm rất sâu sắc của Quy định số 19 là yêu cầu công tác chính trị, tư tưởng phải được kiểm chứng bằng hiệu quả thực chất. Việc lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và mức độ hài lòng của Nhân dân làm thước đo đã đưa công tác tư tưởng ra khỏi tình trạng khó lượng hóa, khó đánh giá, dễ bị cảm tính hoặc hình thức chi phối. Trong không gian mạng, thước đo ấy càng rõ hơn. Một tổ chức đảng hay một cán bộ, đảng viên không thể nói mình làm tốt công tác tư tưởng nếu để thông tin sai lệch lan rộng mà không được nhận diện, nếu để những vấn đề Nhân dân quan tâm bị bỏ trống thông tin chính thống, nếu để phát ngôn thiếu chuẩn mực gây phản ứng tiêu cực trong dư luận, nếu để uy tín của tổ chức bị bào mòn bởi sự thiếu trách nhiệm của chính cán bộ, đảng viên. Ngược lại, khi thông tin đúng được lan tỏa kịp thời, khi cái sai được phản bác bằng lập luận thuyết phục, khi người dân cảm nhận được thái độ trách nhiệm, sự mẫu mực và sự gần dân trong cách ứng xử của cán bộ, đảng viên trên không gian mạng, đó chính là biểu hiện sinh động của hiệu quả thực chất mà Quy định số 19 hướng tới.

Trong điều kiện công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các thuật toán nền tảng đang tác động ngày càng mạnh đến hành vi truyền thông, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trên không gian mạng còn cần được nâng lên ở một cấp độ mới: bản lĩnh chính trị phải đi liền với năng lực số. Sự trung thành, kiên định, tinh thần trách nhiệm là nền tảng không thể thiếu, nhưng nếu thiếu kỹ năng nhận diện thủ đoạn truyền thông tinh vi, thiếu hiểu biết về cơ chế lan truyền của thông tin trên mạng xã hội, thiếu khả năng phân tích nguồn tin, kiểm chứng dữ liệu, phản biện có căn cứ và ứng xử phù hợp với đặc điểm của môi trường số, thì rất khó hoàn thành tốt trách nhiệm được đặt ra. Vì thế, yêu cầu nâng cao trình độ, năng lực công tác và khả năng thích ứng của cán bộ, đảng viên trước những biến động, tình huống thực tiễn phức tạp mà Quy định số 19 nêu ra cũng cần được hiểu đầy đủ trong bối cảnh này. Không thể bước vào mặt trận tư tưởng số bằng tư duy cũ, cách làm cũ và năng lực cũ. Càng không thể để khoảng trống về kỹ năng số làm suy giảm hiệu quả thực thi trách nhiệm chính trị của người cán bộ, đảng viên.

Từ tất cả những phân tích trên có thể khẳng định, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trên không gian mạng trong kỷ nguyên số không phải là trách nhiệm phát sinh thêm, càng không phải một đòi hỏi mang tính phong trào, mà là sự cụ thể hóa trách nhiệm chính trị của người đảng viên trong bối cảnh lịch sử mới. Giá trị lớn nhất của Quy định số 19 không chỉ ở chỗ ban hành thêm một quy định mới, mà ở chỗ buộc công tác chính trị, tư tưởng phải đi từ chiều rộng sang chiều sâu, từ nhận thức sang hành động, từ yêu cầu chung sang trách nhiệm cụ thể, từ đánh giá cảm tính sang kiểm chứng bằng kết quả thực chất. Không gian mạng hôm nay là một phần của đời sống chính trị, xã hội; vì thế, phẩm chất, bản lĩnh, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên cũng phải được thể hiện rõ ràng trên không gian ấy. Một cán bộ, đảng viên có thể không xuất hiện thường xuyên trên mạng xã hội, nhưng không thể thiếu trách nhiệm đối với những gì diễn ra trên đó; có thể không tham gia vào mọi cuộc tranh luận, nhưng không được mơ hồ trước đúng - sai; có thể không nói nhiều, nhưng mỗi lần phát ngôn phải đúng đắn, chuẩn mực, có trách nhiệm và có sức thuyết phục.

Quy định số 19 đã mở ra một cách tiếp cận mới, đồng thời đặt ra một chuẩn mực mới đối với công tác chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng. Đối với không gian mạng, chuẩn mực ấy càng cần được quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc. Giữ vững trận địa tư tưởng trong kỷ nguyên số không bắt đầu từ những lời kêu gọi chung chung, mà bắt đầu từ từng hành vi cụ thể: một nguồn tin được kiểm chứng trước khi chia sẻ, một bình luận có trách nhiệm thay cho cảm tính, một thái độ rõ ràng trước đúng và sai, một sự chủ động lan tỏa điều tích cực, một phản ứng kịp thời trước thông tin xấu độc, một lập luận có căn cứ trước những quan điểm sai trái, thù địch. Đó chính là cách để mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện trọn vẹn trách nhiệm của mình trên không gian mạng; đồng thời cũng là cách thiết thực để xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và cán bộ, củng cố niềm tin của Nhân dân, giữ vững sự thống nhất trong Đảng và tạo nền tảng tinh thần vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới.

Tùng Anh (Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa)