Cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 762 giúp các trường học khắc phục hậu quả mưa lũ

Hoàng Yến
Chiều 1/10, 115 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 762 (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa) đã được huy động đến địa bàn xã Nông Cống để hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ, tập trung tại các điểm trường bị ngập sâu, bùn đất tràn vào lớp học, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác dạy và học.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10, những ngày qua trên địa bàn xã Nông Cống mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt nhiều trường học, làm hư hỏng cơ sở vật chất, sân trường phủ đầy bùn đất, bàn ghế bị cuốn trôi hoặc ngấm nước. Thiệt hại nặng nề nhất là tại các trường: Mầm non Vạn Thiện, Tiểu học Vạn Thiện, THCS Vạn Thiện và Tiểu học Kim Đồng.

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 762 đã nhanh chóng phối hợp cùng giáo viên và lực lượng địa phương tiến hành dọn dẹp, vệ sinh khuôn viên, kê lại bàn ghế, lau chùi thiết bị dạy học, vận chuyển đồ dùng từ nơi ngập đến nơi khô ráo. Bên cạnh đó, lực lượng bộ đội cũng hỗ trợ kiểm tra, gia cố lại hệ thống điện, đảm bảo an toàn khi trường học hoạt động trở lại.

Việc triển khai lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Trung đoàn 762 trong mùa mưa bão. Qua đó tiếp tục thể hiện tinh thần vì Nhân dân phục vụ, tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng người dân địa phương.

Hoàng Yến

