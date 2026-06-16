Cẩm Vân phát triển mô hình sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân

Xã Cẩm Vân được thành lập trên cơ sở sắp xếp nguyên trạng của 4 xã: Cẩm Vân, Cẩm Yên, Cẩm Châu và Cẩm Tâm (cũ) nên có diện tích sản xuất nông nghiệp lớn. Do đó, Đảng ủy xã đã xác định kinh tế nông nghiệp là mũi nhọn trong chiến lược giảm nghèo và XDNTM.

Mô hình trồng cây dược liệu quy mô lớn tại xã Cẩm Vân.

Thay vì canh tác nhỏ lẻ theo phương thức truyền thống, chính quyền xã tích cực vận động người dân tích tụ, tập trung đất đai, đưa các loại giống cây trồng mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất hàng hóa. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, kỹ thuật hiện đại vào sản xuất; tích cực thực hiện cải tạo vườn tạp, phát triển chăn nuôi theo mô hình liên kết chuỗi giá trị gắn với bảo vệ môi trường. Theo thống kê, tính đến đầu năm 2026, toàn xã đã tích tụ, tập trung được hơn 356,67ha đất sản xuất nông nghiệp; hình thành nhiều vùng chuyên canh sản xuất, như: vùng cây lâm nghiệp kết hợp trồng cây ăn quả, vùng sản xuất cây ngắn ngày theo hướng hàng hóa, vùng sản xuất cá - lúa kết hợp. Đồng thời, nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn cải tạo vườn tạp, đầu tư hệ thống tưới tiêu tự động để trồng các loại cây đặc sản như bưởi Diễn, cam hay mít Thái. Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, các mô hình này không chỉ cho năng suất cao mà còn kết nối được với thị trường tiêu thụ, mang lại nguồn thu nhập từ hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Song song với trồng trọt, xã Cẩm Vân đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng thâm canh và gia tăng giá trị sản phẩm. Gia đình chị Trịnh Thị Thúy, thôn Yên Cư là một trong những hộ dân tích cực chuyển đổi tư duy sản xuất để hình thành mô hình sản xuất hiệu quả kinh tế cao. Chị Thúy chia sẻ: “Trước đây, diện tích đất của gia đình bị bỏ hoang do chưa tìm ra cây trồng phù hợp. Sau nhiều lần thất bại, nhờ sự định hướng của địa phương, năm 2022, gia đình tôi đã mạnh dạn cải tạo đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích vườn đồi. Bên cạnh 2ha đất được chuyển đổi sang trồng dứa, tôi còn đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi gà. Đến nay, trang trại chăn nuôi của gia đình tôi đã nâng số lượng đàn lên hơn 5.000 con/lứa, liên kết sản xuất với Công ty CP Dịch vụ nông nghiệp Happy Farm”.

Nhờ đổi mới tư duy sản xuất từ tự phát, nhỏ lẻ sang đầu tư bài bản theo hướng liên kết sản xuất, gia đình chị Trịnh Thị Thúy được công ty liên kết cung cấp thức ăn, con giống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được kiểm tra sức khỏe con giống cũng như tiêm phòng vắc-xin, cung cấp chất dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng. Đồng thời, thu mua sản phẩm đạt tiêu chuẩn. Nhờ đó, doanh thu của trang trại đạt hơn 800 triệu đồng/năm, lợi nhuận khoảng 250 triệu đồng/năm.

Ông Phạm Quang Thắng, Phó trưởng Phòng Kinh tế UBND xã Cẩm Vân, cho biết: Nhờ tích cực chuyển đổi tư duy sản xuất, đến nay, trên địa bàn xã Cẩm Vân có nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, liên kết sản xuất với các doanh nghiệp theo chuỗi giá trị, như: Mô hình liên kết sản xuất mía và bao tiêu sản phẩm với Công ty CP Mía đường Lam Sơn, mô hình liên kết trồng ngô làm thức ăn chăn nuôi với Công ty TNHH MTV bò sữa Thống Nhất, Công ty TNHH TH True Milk, mô hình sản xuất cây dược liệu liên kết với Công ty CP Dược liệu Hoàng Thân và một số trang trại tổng hợp trồng cây ăn quả, chăn nuôi đạt doanh thu hàng trăm triệu đồng/năm, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương”.

Thành công từ các mô hình sản xuất nông - lâm nghiệp trên địa bàn xã đã tạo đòn bẩy mạnh mẽ cho các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại phát triển. Theo báo cáo từ UBND xã Cẩm Vân, cơ cấu kinh tế đang có sự dịch chuyển đúng hướng, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp thuần túy, tăng giá trị ngành nghề nông thôn và dịch vụ. Nhờ thu nhập từ các mô hình kinh tế ngày một nâng cao, người dân có thêm điều kiện đóng góp, chung tay cùng chính quyền đầu tư cơ sở hạ tầng, đường làng, ngõ xóm, trường học, trạm y tế. Đời sống vật chất và tinh thần của bà con Nhân dân các dân tộc xã Cẩm Vân được cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân đạt 80 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm qua các năm.

Có thể nói, những mô hình hiệu quả đã, đang hình thành không chỉ giải quyết bài toán thu nhập trước mắt mà còn mở ra hướng đi bền vững cho địa phương. Sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy sản xuất của người dân, cùng với những quyết sách đúng đắn, sát sao của cấp ủy, chính quyền chính là “chìa khóa” thay đổi diện mạo nông thôn, góp phần xây dựng xã Cẩm Vân ngày càng phát triển vững mạnh.

Bài và ảnh: Lê Thanh