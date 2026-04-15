Cấm tham gia đấu thầu 3 năm đối với Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thương mại 68

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 1146/QĐ-UBND ngày 14/4/2026 về việc cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thương mại 68 (mã số doanh nghiệp: 2801420137) do có hành vi vi phạm trong quá trình tham gia đấu thầu.

Theo quyết định, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thương mại 68 bị xác định đã cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực, thiếu khách quan trong hồ sơ dự thầu, dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu tại Gói thầu số 03: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình (bao gồm chi phí dự phòng) thuộc dự án xây dựng bổ sung một số hạng mục công trình trong Khu hành chính dịch vụ, thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông. Hành vi trên vi phạm quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 16 Luật Đấu thầu năm 2023.

Căn cứ pháp lý để xử lý gồm Điều 87 Luật Đấu thầu năm 2023 và điểm a, khoản 4, Điều 133 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định cấm Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thương mại 68 tham gia hoạt động đấu thầu trong thời gian 3 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Phạm vi áp dụng là các dự án, gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước do các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư hoặc bên mời thầu.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác của nội dung báo cáo, đề xuất xử lý vi phạm. Đồng thời, đơn vị này có trách nhiệm đăng tải thông tin xử lý vi phạm trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, cũng như các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

