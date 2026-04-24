Các nhà lãnh đạo EU thảo luận về hệ lụy xung đột Iran và cơ chế phòng thủ chung

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) nhóm họp tại Síp trong hai ngày 23 và 24/4 để thảo luận về những hệ lụy kinh tế và an ninh liên quan đến xung đột Iran, đặc biệt là tình trạng giá năng lượng tăng cao và cơ chế phòng thủ chung sau một vụ tấn công bằng máy bay không người lái gần đây tại đảo quốc Địa Trung Hải này.

Tổng thống Síp Nikos Christodoulides trò chuyện với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khi bà và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đến tham dự hội nghị thượng đỉnh không chính thức của các nhà lãnh đạo châu Âu tại Ayia Napa, Síp, ngày 23 tháng 4 năm 2026. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Theo thông tin, các máy bay không người lái của Iran đã nhắm vào một căn cứ không quân của Anh tại Síp vào đầu tháng 3, sau các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran. Sự việc này đã khiến Síp - một thành viên EU không thuộc NATO và hiện đang giữ chức Chủ tịch luân phiên của khối cùng nhiều quốc gia thành viên khác kêu gọi làm rõ hơn các hướng dẫn vận hành liên quan đến điều khoản phòng thủ chung của EU.

Các cuộc thảo luận quốc phòng tập trung vào Điều 42.7 của Hiệp ước EU, quy định các quốc gia thành viên phải hỗ trợ và trợ giúp khi một nước thành viên bị tấn công vũ trang.

Tổng thống Síp Nikos Christodoulides trả lời phỏng vấn trước thềm hội nghị thượng đỉnh EU tại Ayia Napa, Síp, ngày 23 tháng 4 năm 2026. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Phát biểu trước Hội nghị, Tổng thống Síp Nikos Christodoulides nói: “Điều chúng ta cần và sẽ thảo luận hôm nay là làm rõ nội dung của Điều 42.7... điều gì sẽ xảy ra nếu một quốc gia thành viên kích hoạt điều khoản này. Chúng ta cần có một kế hoạch vận hành cụ thể”.

Ông nhấn mạnh rằng EU chỉ có một hướng đi, đó là hướng tới tự chủ chiến lược của châu Âu, đồng thời cho biết tất cả các quốc gia thành viên đều hiểu rõ tính cần thiết của mục tiêu này.

Trong thư mời gửi các nước tham dự hội nghị, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã nhấn mạnh bối cảnh địa chính trị đang rất phức tạp. Ông cho biết hội nghị sẽ tập trung vào việc châu Âu có thể góp phần giảm căng thẳng tại Trung Đông, hỗ trợ các sáng kiến hòa bình và bảo đảm tự do hàng hải qua eo biển Hormuz.

Trong bối cảnh xung đột khiến giá nhiên liệu tăng mạnh, ông Costa cho rằng tác động này đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp châu Âu. Các nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận các biện pháp phối hợp nhằm giảm thiểu cú sốc năng lượng trong toàn khối.

Trong ngày 24/4 theo giờ địa phương, các nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận ngân sách dài hạn của EU. Hội nghị sẽ kết thúc bằng việc các nhà lãnh đạo trao đổi quan điểm với các đối tác Trung Đông về ổn định khu vực và giảm leo thang căng thẳng.

Thanh Vân

Nguồn: Tân Hoa Xã