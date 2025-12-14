Các nghị sĩ Mỹ thúc đẩy chấm dứt mức thuế 50% đối với hàng hóa Ấn Độ

Trong bối cảnh quan hệ Mỹ – Ấn Độ gia tăng căng thẳng, ba nghị sĩ Mỹ đã vừa đệ trình một nghị quyết lên Hạ viện nhằm kêu gọi chấm dứt mức thuế 50% đang được áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ.

Ảnh: Getty Images.

Nghị quyết do các nghị sĩ Dân chủ Deborah Ross, Mark Veasey và Raja Krishnamoorthi bảo trợ, cho rằng mức thuế này là “bất hợp pháp” và gây tổn hại trực tiếp đến người lao động, người tiêu dùng Mỹ cũng như chuỗi cung ứng. Động thái trên phản ánh mối quan ngại ngày càng lớn trong Quốc hội Mỹ về tác động tiêu cực của chính sách thuế quan đối với các đối tác và đồng minh chiến lược, trong đó có Ấn Độ.

Nghị sĩ Deborah Ross nhấn mạnh, bang Bắc Carolina có mối liên kết kinh tế sâu rộng với Ấn Độ và là nơi sinh sống của cộng đồng người Mỹ gốc Ấn đông đảo. Theo bà, nhiều doanh nghiệp Ấn Độ đã tạo ra hàng nghìn việc làm tại địa phương, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học đời sống và công nghệ.

Trong khi đó, nghị sĩ Mark Veasey bày tỏ lo ngại về tác động của thuế quan đối với người tiêu dùng, đồng thời khẳng định Ấn Độ là đối tác quan trọng của Mỹ về văn hóa, kinh tế và chiến lược. Ông cho rằng mức thuế hiện nay chẳng khác nào một “loại thuế bất hợp pháp” đánh trực tiếp vào người dân Mỹ. Nghị sĩ Raja Krishnamoorthi cũng nhận định chính sách thuế này mang tính phản tác dụng, cho rằng việc dỡ bỏ thuế sẽ tạo điều kiện để Washington tăng cường hợp tác với New Delhi, phục vụ các lợi ích chung về kinh tế và an ninh.

Xe tải chở container hàng hóa đậu tại cảng Jawaharlal Nehru ở Navi Mumbai, Ấn Độ, ngày 27/8/2025. Ảnh: Reuters.

Trước đó, vào tháng 8, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã áp thuế 25% đối với hàng hóa Ấn Độ, sau đó bổ sung thêm 25% như một biện pháp trừng phạt liên quan đến việc New Delhi mua dầu từ Nga, nâng tổng mức thuế lên 50% – mức cao nhất hiện nay. Chính sách này được cho là đã ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ song phương Mỹ – Ấn.

Đầu tuần này, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Trump, đánh dấu lần trao đổi thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi mức thuế 50% được áp đặt. Cuộc điện đàm diễn ra chỉ một tuần sau chuyến thăm New Delhi của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhân Hội nghị thượng đỉnh Nga – Ấn lần thứ 23. Nhiều ý kiến tại Washington cho rằng chính sách thuế quan cứng rắn của Mỹ đang vô tình đẩy Ấn Độ xích lại gần hơn với Nga và Trung Quốc.

Hiện áp lực được cho là đang gia tăng đối với chính quyền Tổng thống Trump nhằm xem xét lại chính sách thuế quan đối với các đối tác chiến lược như Ấn Độ. Động thái của các nghị sĩ Dân chủ cũng được coi là dấu hiệu cho thấy tranh luận trong nội bộ chính trường Mỹ về định hướng chính sách thương mại trong thời gian tới.

Thanh Hằng

Nguồn: Wion