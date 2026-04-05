Các doanh nghiệp kinh doanh vàng đồng loạt đưa ra cảnh báo về fanpage giả mạo

Các doanh nghiệp khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi giao dịch, chỉ thực hiện mua bán tại các kênh chính thức để tránh bị lừa đảo

Lợi dụng nhu cầu mua vàng tăng cao, thời gian gần đây nhiều fanpage giả mạo tràn lan nhằm lừa đảo khách hàng.

Thời gian gần đây nhiều doanh nghiệp vàng như SJC, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải đã đồng loạt đưa ra cảnh báo tình trạng fanpage giả mạo tràn lan, lợi dụng nhu cầu mua vàng tăng cao để lừa đảo.

Các fanpage giả thường sử dụng tên gọi gần giống hệ thống chính thức, sao chép hình ảnh, logo, nội dung từ kênh thật, thậm chí đăng lại bài viết gần như đồng thời để tạo cảm giác “cập nhật.”

Không dừng ở đó, nhiều trang còn chạy quảng cáo, “nuôi” tương tác ảo, thậm chí sở hữu dấu tích xanh - tất cả hợp lại thành một “lớp vỏ” đủ để đánh lừa cả những người dùng thận trọng. Trên nền tảng giả mạo này, các lời mời gọi quen thuộc được đưa ra như đăng ký mua vàng miếng, đặt lịch giao dịch, giữ chỗ bằng đặt cọc, giao hàng tận nơi và yêu cầu chuyển khoản trước.

Mới đây Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý phát đi thông báo về tình trạng giả mạo fanpage chính thức của Phú Quý Silver với mục đích lừa đảo. Doanh nghiệp này khuyến cáo khách hàng cần nâng cao cảnh giác trước các trang giả mạo đang lan truyền trên mạng.

Công ty Phú Quý nhấn mạnh hiện doanh nghiệp không triển khai bất kỳ chương trình khuyến mại nào đối với các sản phẩm vàng và bạc. Đồng thời, các sản phẩm kỷ niệm như bộ sưu tập 50 năm Thống nhất đất nước hay 80 năm Quốc khánh đã ngừng sản xuất và không còn được kinh doanh từ lâu, do đó mọi thông tin rao bán liên quan đều không chính xác.

Giả mạo Fanpage chính thức của Phú Quý Silver nhằm mục đích lừa đảo.

Doanh nghiệp cũng lưu ý chỉ sử dụng duy nhất một pháp nhân là Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý để giao dịch với khách hàng. Những đơn vị có tên gọi tương tự nhưng không đúng pháp nhân nêu trên đều không thuộc hệ thống chính thức. Để đảm bảo an toàn, khách hàng được khuyến nghị chỉ nên giao dịch trực tiếp tại các cửa hàng, đại lý ủy quyền hoặc liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng thông qua kênh chính thức.

“Chúng tôi chỉ sử dụng pháp nhân duy nhất mang tên Công ty cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý để giao dịch với khách hàng, các tên công ty khác có chữ Phu Quy nhưng không đúng pháp nhân này đều không phải,” doanh nghiệp khẳng định.

Không chỉ Phú Quý, Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng lên tiếng cảnh báo về tình trạng nhiều đối tượng lợi dụng uy tín thương hiệu để lập các fanpage giả mạo, thậm chí có tích xanh, nhằm đăng tải thông tin sai lệch và thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo doanh nghiệp này, các hình thức lừa đảo phổ biến bao gồm mời gọi khách hàng đặt lịch mua vàng online, đăng ký giữ suất mua hàng, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển khoản trước để nhận ưu đãi, quà tặng.

Bảo Tín Minh Châu khẳng định không thực hiện việc bán vàng miếng và nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long qua hình thức trực tuyến. Đồng thời, doanh nghiệp cũng không yêu cầu khách hàng chuyển khoản đặt cọc qua các tài khoản cá nhân. Mọi giao dịch chỉ được thực hiện thông qua một tài khoản duy nhất đứng tên Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu và tại các cơ sở kinh doanh chính thức.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều fanpage giả mạo thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải, đăng tải thông tin mở bán “vàng tích lũy online” và chào mời sản phẩm có tên “Đại Kim Cát,” tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Bảo Tín Mạnh Hải khẳng định, hiện tại không triển khai bất kỳ hình thức bán vàng tích lũy online nào, đồng thời không kinh doanh sản phẩm mang tên “Đại Kim Cát.” Do đó, mọi thông tin quảng cáo liên quan đến các nội dung này đều là giả mạo.

Doanh nghiệp này khuyến cáo khách hàng chỉ nên tiếp cận và giao dịch qua các kênh chính thức, bao gồm: Fanpage duy nhất: https://www.facebook.com/baotinmanhhai.vn; website: https://baotinmanhhai.vn; zalo OA chính thức: https://zalo.me/baotinmanhhaijewelry; hệ thống cửa hàng trên toàn quốc.

Khách hàng cần lưu ý, các đường link chuẩn phải hiển thị chính xác “baotinmanhhai.vn". Mọi fanpage có đường link không trùng khớp hoàn toàn với “baotinmanhhai.vn” (ví dụ: thêm ký tự, thay đổi đuôi, viết sai chính tả, viết tắt...) đều là giả mạo và không thuộc Bảo Tín Mạnh Hải. Ngoài ra, khách hàng có thể liên hệ tổng đài 18002209 để xác minh thông tin trước khi thực hiện giao dịch.

Trước đó, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) cũng đã phát đi cảnh báo về việc xuất hiện nhiều fanpage giả mạo thương hiệu nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Cảnh báo mới nhất của Công ty SJC.

Theo SJC, nhiều fanpage mạo danh SJC với tên gọi như “SJC Hồ Chí Minh,” “SJC Đà Nẵng”... đã xuất hiện, sử dụng trái phép hình ảnh và thương hiệu của doanh nghiệp. Các trang này thường sao chép nội dung từ kênh chính thống, đăng lại thông tin liên quan đến đăng ký mua vàng miếng, vàng nhẫn nhằm tạo độ tin cậy.

Đáng chú ý, các fanpage giả mạo còn chạy quảng cáo, tạo tương tác lớn như lượt thích, chia sẻ, bình luận, thậm chí có dấu tích xanh để gây nhầm lẫn. Tuy nhiên, phần lớn các tương tác này có thể là ảo hoặc được tạo dựng có chủ đích.

Các đối tượng cũng thường quảng cáo, mời gọi người dân đăng ký mua vàng miếng thông qua các fanpage giả. Doanh nghiệp SJC khẳng định không yêu cầu khách hàng chuyển khoản trước khi nhận vàng, không nhận đặt cọc giữ vàng, mọi giao dịch chỉ thực hiện trực tiếp tại các điểm chính thức.

Theo ghi nhận, các fanpage giả thường sử dụng tên gọi, hình ảnh gần giống thương hiệu chính thức, nhưng đường dẫn (link) bị thay đổi tinh vi như thêm ký tự, viết sai chính tả hoặc dùng tên viết tắt nhằm đánh lừa người dùng.

Trong bối cảnh các chiêu trò lừa đảo qua mạng ngày càng tinh vi, việc kiểm tra kỹ nguồn thông tin, không chuyển tiền hoặc giao dịch qua các kênh không chính thống là yếu tố then chốt để bảo vệ tài sản cá nhân.

