Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tăng gấp 2,5 lần

Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 794,6 triệu USD, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước; trong đó, xây dựng đạt 178,8 triệu USD, chiếm 22,5% tổng vốn đầu tư.

Robot tự hành trong dây chuyền sản xuất pin. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho thấy, tổng vốn đầu tư (FDI) của Việt Nam ra nước ngoài trong 5 tháng đầu năm 2026, có 85 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 760,8 triệu USD, gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm trước; có 10 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 33,8 triệu USD, giảm 18,7%.

Tính chung, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 794,6 triệu USD, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước; trong đó, xây dựng đạt 178,8 triệu USD, chiếm 22,5% tổng vốn đầu tư; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 163,8 triệu USD, chiếm 20,6%; vận tải kho bãi đạt 150,5 triệu USD, chiếm 18,9%.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, có 33 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó: Lào là nước dẫn đầu với 199,5 triệu USD, chiếm 25,1% tổng vốn đầu tư; Kyrgyzstan 149,9 triệu USD, chiếm 18,9%; Anh 82,8 triệu USD, chiếm 10,4%; Kazakhstan 36,0 triệu USD, chiếm 4,5%; Campuchia 32,9 triệu USD, chiếm 4,1%; Hoa Kỳ 31,9 triệu USD, chiếm 4%; quần đảo Virgin thuộc Anh 30,1 triệu USD, chiếm 3,8%.

Theo các chuyên gia kinh tế, sự tăng trưởng tích cực của dòng vốn đầu tư ra nước ngoài trong những năm gần đây đã cho thấy, doanh nghiệp Việt Nam ngày càng chủ động tìm kiếm cơ hội kinh doanh bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Đặc biệt, đã có những dự án của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài mang lại hiệu quả kinh tế và xã hội rất lớn và được các quốc gia tiếp nhận đầu tư đánh giá cao.

Bên cạnh việc đầu tư ra nước ngoài, 5 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam bao gồm: vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 24,81 tỷ USD, tăng 34,9% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, vốn đăng ký cấp mới có 1.576 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 14,84 tỷ USD, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và gấp 2,1 lần về số vốn đăng ký.

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 9,64 tỷ USD, chiếm 65,0% tổng vốn đăng ký cấp mới; sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa đạt 2,45 tỷ USD, chiếm 16,5%; các ngành còn lại đạt 2,75 tỷ USD, chiếm 18,5%.../.

Theo Vietnam+

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