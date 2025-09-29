Các địa phương thực hiện di dời người dân tới nơi an toàn

Cơn bão số 10 được xác định là cơn bão có tốc độ di chuyển nhanh, diễn biến phức tạp, khó lường, có mức độ rủi ro thiên tai lớn. Theo dự báo, từ chiều 28/9 đến chiều ngày 30/9, khu vực tỉnh Thanh Hóa có mưa to đến rất to và dông, nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét rất cao. Để bảo đảm an toàn cho người dân, hiện các địa phương trong tỉnh đã và đang triển khai các phương án hỗ trợ, di dân tới nơi an toàn.

♦Tại xã Thanh Phong, để ứng phó với mưa lớn và những nguy cơ sạt lở xảy ra do bão số 10, xã Thanh Phong đã tổ chức di dời 44 hộ với 155 nhân khẩu ở nơi có nguy ngập úng và sạt lở đất đến nơi an toàn. Do lượng mưa lớn xảy ra từ đêm 28/9 đến nay, trên địa bàn có thôn Thanh Sơn đã bị cô lập.

Xã Thanh Phong di chuyển người dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở.

Để bảo vệ an toàn, tính mạng cho người dân, hiện Ban chỉ huy Phòng thủ Dân sự xã tiếp tục nắm tình hình tại các thôn kịp thời triển khai các phương án phù hợp.

Cắm biển cảnh báo tại những nơi nguy hiểm.

Đồng thời, thực hiện ứng trực tại các gầm tràn đang ngập sâu và có nguy cơ ngập sâu nhằm hướng dẫn người và phương tiện lưu thông an toàn.

♦Tại xã Triệu Lộc: Hiện tại trên địa bàn xã có nhiều cây xanh bị gãy đổ ảnh hưởng đến giao thông. Ngoài ra, mực nước Sông Lèn( Đê cấp 2), hiện đang dâng cao gần báo động II. Do đó, xã đã khẩn trương di dời 13 hộ dân sinh sống ở khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

♦Tại xã Trường Văn hiện đang có gió mạnh, kèm mưa lớn dẫn đến khu vực ngoại đê sông Yên nước lên cao, gây ngập úng vùng trũng; một số cây cối đổ, ảnh hưởng đến đường dây điện. Do đó, toàn xã mất điện từ 3h sáng ngày 29/9, đến giờ chưa có điện lại.

Để đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng cho nhân dân, lực lượng Công an xã, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã đang khẩn trương di dời người dân sinh sống trong khu vực ngập lụt đến nơi an toàn.

Mưa to gây ngập lụt ở xã Trường Văn.

♦Tại xã Tam Thanh: Do mưa lớn kéo dài, xã đã khẩn trương di dời 110 hộ, 480 nhân khẩu đang sinh sống ở khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Ngoài ra, trên địa bàn xã có 1 điểm giao thông bị hư hỏng là Cống tràn bản Pa; có 2 điểm sạt lở đất khối lượng khoảng 65m3 (tại bản Pa và bản Ngàm)

Xã Tam Thanh di dời người dân đến nơi an toàn.

♦Tại xã Na Mèo, tính đến sáng 29/9 đã di dời sơ tán 37 hộ 148 khẩu gồm: Bản Cha Khót 15 hộ với 58 khẩu; Bản Son 4 hộ với 16 khẩu; Bản Na Mèo 5 hộ với 9 khẩu; Bản Bo Hiềng 13 hộ với 65 khẩu.

Lực lượng chức năng xã Na Mèo ứng trực 24/24 sẵn sàng hỗ trợ người dân.

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã tổ chức trực 24/24 đồng thời, phân công các thành viên ứng trực tại các bản có các hộ nằm trong vùng nguy cơ sạt lở. Hiện tại trên địa bàn xã đang mất điện, sóng điện thoại đang ổn định.

♦ Tại xã Xuân Du: Đến 6 giờ ngày 29/9/2025 số hộ dân phải sơ tán là 29 hộ/115 khẩu, một số cây to bị gãy đổ, có 28 ngầm tràn bị ngập, một số thôn mất điện. Hiện xã đang phân công lực lượng theo dõi chặt chẽ, cập nhật thường xuyên, liên tục thông tin diễn biến của mưa, lũ; chủ động chỉ đạo triển khai kịp thời công tác ứng phó để hạn chế thấp nhất những thiệt hại do mưa, lũ gây ra. Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư khu vực thấp trũng có nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc, nghẽn, tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

♦ Tại xã Lương Sơn: Hiện tại xã vẫn đang mất điện, mưa to, nước suối đang lên nhanh các cầu tràn đã bị ngập và không qua lại được; trên QL 47 cũng có 2 điểm ngập phương tiện tạm thời không qua lại được. Hiện xã đang tiếp tục huy động lực lượng sơ tán dân tại các vùng trũng thấp đến nơi an toàn.

Mưa to gây ngập lụt ở xã Lương Sơn.

♦Tại xã Sơn Thủy: Đến 07h30 ngày 29/9 trên địa bàn xã có mưa vừa và mưa to. Để bảo đảm an toàn cho người dân, UBND xã đã chỉ đạo lực lượng chức năng thực hiện sơ tán và di dời 12 hộ, 37 nhân khẩu tại vùng có nguy cơ cao sạt lở đất đến nơi an toàn. Hiện nay, theo khảo sát, trên địa bàn có 3 ngầm, đường tràn bị ngập sâu. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã phân công các Tổ trực tại các bản, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc trực ban 24/24, sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra. Hiện trên địa bàn xã Sơn Thủy đang bị mất điện, chưa phát sinh thiệt hại.

♦Tại xã Pù Nhi: Xác định là địa phương nằm trong vùng có nguy cơ cao về sạt lở, lũ ống, kũ quét khi có mưa bão xảy ra. Do đó, UBND xã đã xây dựng các phương án ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Lực lượng chức năng xã Pù Nhi kiểm tra, cắm biển cảnh báo những nơi có nguy cơ sạt lở.

Từ ngày 28/9 trên địa bàn xã có mưa nhỏ, tuy nhiên, để bảo đảm an toàn cho người dân, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự xã đã chủ động sơ tán các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ cao về sạt lở đất. Đến 8h sáng 29/9, toàn xã đã sơ tán 9hộ /50 khẩu bao gồm: bản Na Tao 3 hộ, 14 khẩu; bản Hạ Sơn 3 hộ,14 khẩu, bản Pù Toong 2 hộ, 10 khẩu và bản Cơm 1 hộ/12 khẩu.

♦Tại xã Tam Chung: Đến 8 giờ ngày 29/9/2025 đã sơ tán 41 hộ/185 khẩu, các hộ có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống lũ quét và các hộ ở chòi, ao thường xuyên qua sông suối đến nơi an toàn, cụ thể: Đã sơ tán 20 hộ, 122 khẩu thuộc diện nguy cơ sạt lở đất tại bản Suối Lóng; Bản Pom Khuông; Bản Lát và Bản Ón đến Nhà Văn hóa, điểm trường Tiểu học và nhà người thân.

Lực lượng chức năng xã Tam Chung kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở.

Sơ tán 06 hộ, 23 khẩu thuộc diện nguy lũ ống, lũ quét tại bản Ón và bảnTân Hương đến nhà người thân. Tổ chức vận động, đưa 14 hộ, 40 khẩu ở các bản Lát; Bản Pọng thường xuyên ở chòi, ao nhanh chóng di chuyển về nhà để bảo đảm an toàn.

♦Tại xã Sao Vàng: Đến 8h30 phút sáng 29/9/2025, trên địa bàn bị sạt 80m đường giao thông, sập hoàn toàn 50m mương thuộc thôn Đá Dựng; 22 tuyến đường giao thông với tổng chiều dài 3,2km bị ngập (tại các thôn Xuân Phú cũ, thôn 9, Xuân Tâm, Tân phúc, Đăng lâu, Điền Trạch); ngập 38 ha ngô và 25 Hà thủy sản; 4ha sắn bị gãy, đổ.

Trước đó, ngày 28/9/2025, xã đã chỉ đạo di dời 6 hộ dân với 28 nhân khẩu thuộc thôn làng Pheo có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn; neo đậu 14 thuyền tránh bão, người dân trên thuyền đã di chuyển về nhà; chỉ đạo tuyên truyền Nhân dân không chủ quan, lơ là, thực hiện gia cố nhà cửa; các cơ quan, đơn vị chủ động chằng chống, bảo vệ công trình công cộng, trường học, trạm y tế...

♦Tại xã Yên Thắng, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã đã kịp thời di dời 32 hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở đất và 9 hộ có nguy cơ lũ quét đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương cùng các lực lượng đang túc trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Mực nước tại các suối xã Yên Thắng tiếp tục dâng cao.

♦Tại phường Tân Dân đã ghi nhận nhiều cây xanh, cột điện gãy đổ; một hộ dân bị sập mái tôn; diện tích lúa mùa chưa thu hoạch và cây trồng vụ đông bị ngập nặng. Do nước lớn, một đoạn mương kênh Bắc bị vỡ. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường đang trực 24/24 giờ, huy động lực lượng chức năng tập trung khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn cho người dân.

Để đảm bảo an toàn cho các hộ dân, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 24/CĐ-UBND ngày 27/9/2025, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã ban hành Công điện số 17/CĐ-PTDS ngày 28/9/2025; trong đó yêu cầu các xã, phường khẩn trương tổ chức sơ tán dân trong phạm vi 200m tính từ mép nước biển vào đất liền, hoàn thành trước 15 giờ ngày 28/9/2025 và sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm, xung yếu, khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt, hoàn thành trước 17 giờ ngày 28/9/2025. Theo đó, tính đến sáng ngày 29/9, trên địa bàn tỉnh đã có 80 xã, phường, bao gồm 15 xã, phường ven biển; 4 xã, phường trung du, đồng bằng ven biển và 61 xã miền núi đã chủ động sơ tán, di dời người dân đến nơi an toàn. Tổng số dân được di dời là 4.473 hộ, với 17.551 khẩu. Hiện nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường tiếp tục rà soát các hộ dân đang sinh sống ở khu vực nguy hiểm khẩn trương huy động tối đa lực lượng, vật tư, phương tiện để tổ chức sơ tán các hộ dân đang sinh sống ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, đặc biệt là các xã miền núi.

Nhóm PV Thời sự