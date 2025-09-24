Hotline: 0822.173.636   |

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Kinh tế

Các địa phương khẩn trương thu hoạch lúa mùa trước diễn biến thời tiết phức tạp

Thu Uyên - Trịnh Thu - Lê Hải (CTV)
(Baothanhhoa.vn) - Lo ngại ảnh hưởng của bão RAGASA và để giảm thiệt hại đối với diện tích lúa vụ mùa, nông dân các địa phương trong tỉnh đang tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi, tập trung thu hoạch diện tích lúa đã chín 80%.

Lo ngại ảnh hưởng của bão RAGASA và để giảm thiệt hại đối với diện tích lúa vụ mùa, nông dân các địa phương trong tỉnh đang tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi, tập trung thu hoạch diện tích lúa đã chín 80%.

Xã Định Hòa huy động phương tiện, máy móc, nhân lực, thu hoạch lúa mùa.

Tại xã Định Hòa, tính đến sáng 24/9, toàn xã đã huy động phương tiện, máy móc, nhân lực, thu hoạch được trên 70% diện tích lúa mùa. Bà con nông dân khẩn trương phơi thóc và vận chuyển về nơi bảo quản. Đối với diện tích lúa chưa đủ điều kiện thu hoạch và diện tích cây trồng vụ đông vừa gieo trồng, bà con nông dân kiểm tra, chằng chống đổ gãy.

Các địa phương khẩn trương thu hoạch lúa mùa trước diễn biến thời tiết phức tạp

Nông dân xã Sao Vàng đã thu hoạch được gần 90% diện tích lúa.

Cùng thời điểm, bà con nông dân xã Sao Vàng đã thu hoạch được gần 90% diện tích lúa và 90% diện tích ngô. Cùng với đó, xã tuyên truyền, hướng dẫn bà con nông dân thu hoạch đến đâu tiến hành giải phóng đất đến đó, áp dụng các biện pháp làm đất tối thiểu, vệ sinh tàn dư đồng ruộng, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để khi thời tiết thuận lợi nhanh chóng gieo trồng cây vụ đông đảm bảo lịch thời vụ.

Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, Nhân dân xã Vĩnh Lộc cũng đang tập trung nhân lực, máy móc thiết bị, thu hoạch triệt để diện tích lúa đã chín để ứng phó với mưa bão. Tính đến ngày 23/9, toàn xã đã thu hoạch lúa vụ thu mùa đạt 1.500/1.774 ha, đạt trên 84% diện tích.

Các địa phương khẩn trương thu hoạch lúa mùa trước diễn biến thời tiết phức tạp

Nông dân chủ động các biện pháp bảo vệ cây trồng mới gieo trồng trước khi mưa bão ảnh hưởng.

Đối với diện tích cây trồng vụ thu mùa chưa đến kỳ thu hoạch, cây vụ đông đã gieo trồng, các địa phương sẵn sàng phương án tiêu thoát nước, hướng dẫn nông dân ngay sau mưa lớn khẩn trương thực hiện các biện pháp kỹ thuật để cây trồng phục hồi và sinh trưởng tốt.

Thu Uyên - Trịnh Thu - Lê Hải (CTV)

