Các cuộc đàm phán Mỹ - Iran tạm dừng, bất đồng vẫn còn tồn tại

Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran dường như đã tạm thời kết thúc, nhưng có rất ít thông tin được rò rỉ cho truyền thông. Chính phủ Iran cho biết vào sáng sớm ngày 12/4 rằng,các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục. Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận hai bên có các cuộc thảo luận “rất sâu rộng”.

New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ cấp cao cho biết, cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran tại thủ đô Islamabad khởi động từ chiều 11/4 (giờ Hà Nội) và kéo dài đến rạng sáng 12/4. Theo New York Times, hai bên còn bất đồng, nhất là xoay quanh vấn đề eo biển Hormuz.

Cùng ngày, báo AlJazeera nói rằng, cuộc đàm phán giữa Mỹ- Iran kéo dài hơn 8 giờ và là cuộc đàm phán dài nhất giữa hai bên. Phía Pakistan đang tìm cách thúc đẩy “sự linh hoạt” của hai bên nhằm đạt thỏa thuận. Ngoài eo biển Hormuz, các bên thảo luận về vấn đề an ninh, ngoại giao và kinh tế.

Trong một bài đăng trên nền tảng X, Chính phủ Iran cho biết sau 14 giờ, các cuộc đàm phán đã kết thúc và các chuyên gia kỹ thuật của hai bên sẽ trao đổi tài liệu. Bài đăng cho biết thêm: “Các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục bất chấp một số khác biệt còn tồn tại”, song không nêu rõ khi nào tiến trình sẽ được nối lại. Một phóng viên của truyền hình nhà nước Iran cho biết các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục trong ngày Chủ nhật.

Sáng 12/04, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, Mỹ và Iran đang có “các cuộc đàm phán rất sâu rộng” và không nêu chi tiết. Tuy nhiên, ông nói rằng: "Với tôi, việc Iran có đạt được thỏa thuận hay không không quan trọng. Chúng ta sẽ thắng dù thế nào đi nữa". Ông cho biết thêm, Iran có thể đã rải thủy lôi xuống eo biển Hormuz và Mỹ đang “cố gắng quét sạch eo biển”. Ông tái khẳng định Mỹ đã “đánh bại” Iran về mặt quân sự.

Theo một nguồn tin từ phía trung gian Pakistan, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Donald Trump là Jared Kushner đã gặp Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf và Ngoại trưởng Abbas Araqchi trong hai giờ trước khi tạm nghỉ.

Trước khi đàm phán bắt đầu, một nguồn tin cấp cao Iran tuyên bố với báo chí rằng Mỹ đã đồng ý giải phóng các tài sản bị đóng băng tại Qatar và các ngân hàng nước ngoài khác. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ bác bỏ thông tin này.

Theo truyền hình nhà nước Iran, ngoài việc yêu cầu giải phóng tài sản ở nước ngoài, Tehran muốn bồi thường chiến tranh và một lệnh ngừng bắn trên toàn khu vực, bao gồm cả Lebanon, và các quan chức. Tehran cũng muốn thu phí quá cảnh tại Eo biển Hormuz. Trong khi cho tới nay, Tổng thống Donald Trump phản bác mạnh mẽ yêu cầu này đồng thời muốn Iran từ bỏ triệt để chương trình làm giàu hạt nhân nhằm ngăn nước này chế tạo vũ khí hạt nhân.

Thanh Vân

Nguồn Reuters.