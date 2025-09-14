Các cấp hội phụ nữ tích cực tham gia khắc phục hậu quả thiên tai

Bão số 5 vừa qua, xã Yên Nhân bị sạt lở nhiều tuyến đường giao thông; hệ thống điện bị mất hoàn toàn nhiều ngày... Toàn xã có 126 hộ bị thiệt hại về nhà ở, trong đó có 22 nhà bị thiệt hại hoàn toàn; 58 nhà bị hư hỏng nặng, 527 hộ bị cô lập... Hội LHPN xã đã cùng với các lực lượng chức năng tham gia hỗ trợ giúp bà con sơ tán, vận chuyển tài sản, gia súc... Đối với những hộ phải tránh trú do nhà bị sập đổ hoàn toàn hoặc có nguy cơ cao bị sập, Hội LHPN xã đã chủ động liên hệ với gia đình hội viên có nhà kiên cố cho các hộ vào ở tạm, chia sẻ khó khăn với các hộ. Một số chị em tham gia nấu cơm phục vụ các hộ đang tránh trú tập kết tại trường học và lực lượng chức năng phòng chống bão...

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tặng quà cho phụ nữ xã Yên Nhân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 5.

Với tinh thần “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, các gia đình bị ảnh hưởng do bão, sạt lở trên địa bàn xã đều được quan tâm, chia sẻ. Quà của tỉnh, các nhà hảo tâm đều được xã rà soát nhanh và cấp phát đến tay các hộ.

Chị Lương Thị Quý, thôn Chiềng, chia sẻ: “Gia đình tôi bị sạt lở gây đổ nhà, đã được cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng quan tâm giúp đỡ những ngày qua về nơi ăn, chốn ở và dựng lại nhà tạm”.

Tại nhiều phường, xã trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng do bão số 5 vừa qua cũng như những cơn bão trước đó đều thấy vai trò của tổ chức hội và cán bộ, hội viên, phụ nữ. Tiêu biểu, như hội LHPN các xã: Ba Đình, Cẩm Vân, Vạn Lộc, Như Xuân... kết nối với nhà hảo tâm tặng quà cho hộ gia đình và trẻ em bị ảnh hưởng do bão. Hội LHPN các xã, phường: Đông Thành, Định Tân, Yên Ninh, Tĩnh Gia, Nông Cống, Nguyệt Viên... tích cực ra quân hỗ trợ dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác, hỗ trợ các hộ bị ngập dọn dẹp nhà cửa ở các thôn, dựng lại lúa, hoa màu bị gãy đổ... Đó là những việc làm quen thuộc, trách nhiệm, kịp thời của tổ chức hội và cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh tham gia phòng chống, ứng cứu bão lũ, thiên tai hàng năm.

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về ứng phó với bão, lũ hàng năm, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã ban hành các văn bản, chỉ đạo các cấp hội triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể, trong đó chú trọng tuyên truyền, cập nhật đầy đủ, thông tin kịp thời về tình hình thiên tai, thiệt hại do thiên tai gây ra. Các cấp hội hướng dẫn hội viên phụ nữ và người dân chủ động ứng phó, chằng chống nhà cửa, phương tiện, bảo đảm an toàn về người và tài sản khi bão đến, dự trữ hàng hóa thiết yếu, đặc biệt là khu vực thường xuyên bị thiên tai, sự cố, khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biển. Đồng thời, vận động các gia đình chấp hành việc sơ tán đến nơi an toàn; tham gia hỗ trợ tổ chức sơ tán, di dời dân cư khỏi các khu vực nguy hiểm và tập trung khắc phục hậu quả sau bão, lũ.

Phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cơ sở hội LHPN phường, xã kịp thời và chủ động làm tốt công tác hậu cần, như: thăm hỏi, động viên, tặng quà; hỗ trợ mô hình sinh kế, tiêu thụ nông sản... Trong cơn bão số 5 vừa qua, các cấp hội đã giúp 5.684 hộ gia đình đến nơi an toàn; 2.636 hội viên phụ nữ đã tích cực tham gia các tổ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và tổ phản ứng nhanh, trực chốt tại địa phương, góp phần hạn chế thấp nhất những thiệt hại do bão gây ra. Phụ nữ các địa phương vùng bị ảnh hưởng bão số 5 còn tổ chức nấu ăn, hỗ trợ hơn 700 suất ăn, gần 1.700 ngày công thu hoạch sớm, dọn dẹp nhà cửa cho các hộ bị ảnh hưởng bão; hỗ trợ công tác hậu cần cho lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả sau bão. Ngoài các hoạt động trên địa bàn tỉnh, Hội LHPN tỉnh còn vận động nguồn lực chia khó với các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng do bão, như đợt bão Yagi năm 2024, phụ nữ tỉnh Thanh Hóa ủng hộ với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng (bằng tiền mặt, quà, hiện vật).

Các cấp hội LHPN trong tỉnh đã và đang tiếp tục khắc phục hậu quả bão giúp Nhân dân dần ổn định cuộc sống. Những việc làm trên thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng trong khó khăn, hoạn nạn, tô thắm truyền thống nhân văn tốt đẹp của dân tộc.

Bài và ảnh: Lê Hà