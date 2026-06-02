Bước ngoặt trong chính sách di trú của EU

Liên minh châu Âu (EU) vừa đạt thỏa thuận sơ bộ về Quy định hồi hương, bộ luật thiết lập một hệ thống chung trên toàn khối để trục xuất những người cư trú bất hợp pháp tại các nước thành viên. Đây là một trong những bước ngoặt lớn nhất trong chính sách di trú châu Âu nhiều thập kỷ qua.

Thỏa thuận được các nghị sĩ châu Âu và đại diện các nước thành viên thông qua sau nhiều vòng đàm phán. Ủy viên phụ trách các vấn đề di cư của EU, ông Magnus Brunner, ngày 1/6 cho biết các quy định mới sẽ giúp EU kiểm soát tốt hơn việc ai được phép vào khối, ai được ở lại và ai phải rời đi.

Theo nội dung cải cách, các nước thành viên sẽ được phép đưa những người xin tị nạn bị từ chối đến các trung tâm đặt ngoài EU trong thời gian chờ hồi hương hoặc chuyển tới quốc gia tiếp nhận cuối cùng. Quy định mới cũng yêu cầu những người bị ra lệnh trục xuất phải hợp tác với chính quyền và rời khỏi lãnh thổ EU. Những trường hợp không tuân thủ có thể đối mặt với các biện pháp xử lý nghiêm khắc hơn, bao gồm cả việc bị giam giữ.

Ủng hộ chính sách này, nhiều chính phủ châu Âu cho rằng hệ thống hiện nay hoạt động chưa hiệu quả. Theo số liệu của Ủy ban châu Âu, hiện chưa đến 30% số người nhận lệnh rời EU thực sự được hồi hương về nước xuất xứ. Các trung tâm hồi hương được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao tỷ lệ này, đồng thời tạo hiệu ứng răn đe đối với hoạt động nhập cư bất hợp pháp. Một số quốc gia như Áo và Đức đã bắt đầu nghiên cứu các phương án triển khai.

Tuy nhiên, kế hoạch cũng vấp phải nhiều chỉ trích từ các tổ chức nhân quyền. Ủy ban Cứu trợ Quốc tế (IRC) cảnh báo các quy định mới có thể mở rộng quyền giam giữ và trục xuất của chính phủ các nước, làm gia tăng nguy cơ người di cư bị đưa tới những nơi không bảo đảm an toàn hoặc có thể phải đối mặt với tình trạng ngược đãi.

Một số nước thành viên như Pháp và Tây Ban Nha cũng bày tỏ hoài nghi về hiệu quả thực tế của mô hình này. Trước đó, các sáng kiến tương tự tại Anh và Albania đã gặp nhiều trở ngại pháp lý hoặc không đạt kết quả như kỳ vọng.

Theo Cơ quan Bảo vệ Biên giới và Bờ biển châu Âu, số vụ vượt biên trái phép vào EU trong bốn tháng đầu năm 2026 đã giảm khoảng 40% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, vấn đề nhập cư vẫn tiếp tục là một trong những chủ đề chính trị nhạy cảm nhất tại châu Âu. Thỏa thuận cải cách mới hiện vẫn cần được Nghị viện châu Âu và các quốc gia thành viên chính thức phê chuẩn trước khi có hiệu lực.

