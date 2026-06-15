Bước đi tất yếu tái cấu trúc thể chế ở cơ sở

Cùng với cả nước, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang chạy đua với thời gian để triển khai đồng bộ, quyết liệt chủ trương đưa các thôn, tổ dân phố mới chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2026.

Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Công tác tuyên truyền đi trước một bước “Thông tư duy, vững thể chế”

Ngành Tuyên giáo và Dân vận đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn lộ trình, nội dung, hình thức tuyên truyền để các địa phương chủ động triển khai, trọng tâm là Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố.

Tuyên truyền sâu rộng, đậm nét mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của việc sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố, khẳng định đây là chủ trương đúng đắn nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở, giảm chồng chéo trong tổ chức, tập trung nguồn lực đầu tư phát triển, xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, văn minh.

Các địa phương trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh thông tin trên cổng thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh cơ sở, các nền tảng mạng xã hội để người dân nắm bắt, niêm yết thông tin, dự thảo phương án sáp nhập thôn, tổ dân phố để người dân tiếp cận. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng trước khi triển khai lấy ý kiến người dân theo quy định.

Thúc đẩy chuyển đổi số, quản trị số

Việc nâng quy mô số hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố theo chủ trương của Đảng là bước đi phù hợp với yêu cầu đổi mới quản trị địa phương, đây là bước đi tất yếu nhằm tinh gọn bộ máy và tái cấu trúc thể chế ở cơ sở. Việc nâng quy mô số hộ gia đình giúp giảm số lượng đầu mối quản lý, khắc phục tình trạng manh mún trong quản lý địa bàn.

Tăng quy mô thôn, tổ dân phố còn góp phần tối ưu hóa nguồn lực công trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, giúp tiết kiệm chi phí vận hành bộ máy, tạo dư địa để đầu tư nhiều hơn cho hạ tầng thiết yếu và các lĩnh vực an sinh xã hội, tạo tiền đề thúc đẩy quản trị số.

Khi quy mô dân số và số hộ dân lớn hơn, phương thức quản lý thủ công sẽ không còn phù hợp. Đây là động lực để các địa phương trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa dữ liệu và xây dựng hệ thống quản trị hiện đại, nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công.

Hợp lý về quản trị, thấu đáo về văn hóa

Sáp nhập thôn, tổ dân phố không đơn thuần chỉ là phép cộng cơ học, là việc điều chỉnh địa giới hay tăng số hộ dân, mà còn là quá trình hòa hợp về văn hóa và cộng đồng.

Tại Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX cho ý kiến đối với Phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; nhiều ý kiến đã tập trung phân tích yếu tố đặc thù về địa hình, điều kiện giao thông, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng - an ninh, đặc điểm cộng đồng dân cư và cho rằng cần rà soát kỹ lưỡng, làm rõ căn cứ thực tiễn, đề nghị việc sắp xếp phải gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, bảo đảm tính ổn định, gắn kết cộng đồng dân cư và tạo điều kiện thuận lợi cho đời sống, sinh hoạt của người dân.

Thôn, tổ dân phố là không gian sinh hoạt văn hóa có tính tự quản cộng đồng rất cao, nơi lưu giữ phong tục, tập quán và những giá trị truyền thống của người dân. Việc cho phép giữ lại những tên gọi truyền thống đối với các địa bàn có yếu tố lịch sử, văn hóa đặc thù là cần thiết. Cách làm này vừa bảo đảm yêu cầu quản lý hiện đại, vừa góp phần gìn giữ bản sắc địa phương, hạn chế những tác động tâm lý có thể phát sinh trong quá trình sắp xếp đơn vị dân cư.

Tạo sự đồng thuận trong Nhân dân

Các địa phương tích cực, chủ động trong tham mưu, xây dựng phương án sắp xếp, đảm bảo tính khoa học, khách quan và phù hợp với thực tiễn, trên cơ sở rà soát các tiêu chuẩn về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, vị trí địa lý, điều kiện hạ tầng và các yếu tố lịch sử, văn hóa, đồng thời chỉ đạo đưa nội dung sắp xếp thôn, tổ dân phố vào sinh hoạt chi bộ, đưa ra đảng viên trao đổi, thảo luận dân chủ. Các thôn, tổ dân phố tăng cường thông tin, giải thích để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và những lợi ích của việc sắp xếp, từ đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để có định hướng tuyên truyền phù hợp, tạo sự đồng thuận.

MTTQ và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt dư luận xã hội, góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của người dân.

Việc bảo đảm công khai, dân chủ và tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân được xác định là yếu tố quan trọng để việc sắp xếp thôn, tổ dân phố đạt hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đỗ Duy Đông

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy