Bản tin Thời sự tối 30/7/2026: Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái tiếp lãnh đạo Tập đoàn Sumitomo Nhật Bản

(Baothanhhoa.vn) - Chiều 30/7, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác Tập đoàn Sumitomo Corporation (Nhật Bản) do ông Shigeo Fukuda, Trưởng Bộ phận Kinh doanh các Khu công nghiệp hải...
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 30/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các cơ quan chuyên môn và cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN phục vụ xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn các xã...
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 30/7, Đoàn giám sát số 174 của Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Nguyễn Quốc Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với trách nhiệm người đứng đầu...
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 30/7, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì và tổng kết 5 năm phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” lần thứ VI, giai đoạn 2021-2026.
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