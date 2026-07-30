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Bản tin Thời sự tối 30/7/2026: Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái tiếp lãnh đạo Tập đoàn Sumitomo Nhật Bản

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(Baothanhhoa.vn) - Bản tin Thời sự tối của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Bản tin Thời sự tối 30/7/2026: Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái tiếp lãnh đạo Tập đoàn Sumitomo Nhật Bản

Bản tin Thời sự tối của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Bản tin Thời sự tối 30/7/2026: Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái tiếp lãnh đạo Tập đoàn Sumitomo Nhật Bản

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