Bản tin Thời sự tối 30/7/2026: Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái tiếp lãnh đạo Tập đoàn Sumitomo Nhật Bản

Lấy mẫu ADN xác định danh tính liệt sĩ tại các xã Thường Xuân, Ngọc Lặc, Nông Cống, Như Xuân Thời sự 14:58 30/07/2026 (Baothanhhoa.vn) - Ngày 30/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các cơ quan chuyên môn và cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN phục vụ xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn các xã...

Giám sát thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với trách nhiệm người đứng đầu tại phường Nghi Sơn Thời sự 12:00 30/07/2026 (Baothanhhoa.vn) - Sáng 30/7, Đoàn giám sát số 174 của Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Nguyễn Quốc Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với trách nhiệm người đứng đầu...