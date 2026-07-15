Bulgaria rút khỏi “Liên minh Tự nguyện”, dừng viện trợ quân sự cho Ukraine

Ngày 14/7, Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev thông báo nước này không còn tham gia “Liên minh Tự nguyện”, cơ chế quy tụ hơn 30 quốc gia do Pháp và Anh khởi xướng nhằm phối hợp các bảo đảm an ninh dài hạn cho Ukraine trong trường hợp đạt được lệnh ngừng bắn.

Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev tại Điện Elysée ở thủ đô Paris (Pháp) ngày 13/7. Nguồn: Getty Images.

Phát biểu với báo giới bên lề chuyến thăm Paris nhân dịp Quốc khánh Pháp, nhà lãnh đạo Bulgaria cho biết ông đã từ chối lời mời tham dự cuộc họp của “Liên minh Tự nguyện” vừa diễn ra ngày 13/7 tại Paris, với lý do Sofia không ủng hộ việc tiếp tục cung cấp hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine.

Nhà lãnh đạo Bulgaria nhấn mạnh việc kéo dài xung đột bằng các biện pháp quân sự không phải là giải pháp, đồng thời kêu gọi thúc đẩy một nỗ lực ngoại giao mạnh mẽ nhằm chấm dứt chiến sự. Ông cũng khẳng định Bulgaria vẫn duy trì quan hệ tốt đẹp với Pháp, thể hiện qua việc đội danh dự nước này tham gia lễ duyệt binh Quốc khánh Pháp.

Động thái trên đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong chính sách của Bulgaria kể từ khi ông Radev nhậm chức Thủ tướng. Trước đó, Bộ Quốc phòng Bulgaria đã thông báo chấm dứt các chương trình viện trợ vũ khí của chính phủ dành cho Ukraine, trong khi vẫn cho phép các doanh nghiệp tư nhân tiếp tục xuất khẩu vũ khí theo các hợp đồng thương mại.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, cho biết nước này sẽ đăng cai cuộc tập trận quân sự chung đầu tiên của “Liên minh Tự nguyện” vào mùa Thu năm nay, với sự tham gia dự kiến của lực lượng Anh, Pháp và quân đội Ba Lan.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tới dự Hội nghị “Liên minh Tự nguyện” tại Điện Élysée ở Paris (Pháp) ngày 13/7. Ảnh: Getty Images.

Theo Thủ tướng Tusk, cuộc tập trận này không chỉ nhằm chuẩn bị những đảm bảo an ninh cho Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình hoặc một lệnh ngừng bắn tiềm năng với Nga, mà còn nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng đồng minh.

“Liên minh Tự nguyện” được thành lập nhằm điều phối sự hỗ trợ quân sự và tài chính dành cho Ukraine giữa các quốc gia đối tác. Trong giai đoạn đầu, liên minh tập trung vào khả năng triển khai lực lượng tới Ukraine sau khi xung đột kết thúc như một phần của các cam kết bảo đảm an ninh rộng hơn. Mặc dù đã đạt được một số tiến triển đối với đề xuất này, quá trình triển khai nhìn chung vẫn chững lại do còn nhiều bất định về mức độ cam kết của Mỹ, khiến động lực thúc đẩy sáng kiến bị suy giảm.

Ngọc Liên

Nguồn: Politico/Kyiv post.