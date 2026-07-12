Bùi Tiến Dũng sang Hàn Quốc phẫu thuật; Anh ngược dòng nghẹt thở trước Na Uy

CLB Ninh Bình hoàn tất lực lượng, quyết tâm tranh ngôi vương V.League 2026/27; Tiền vệ tuyển Nam Phi vừa dự World Cup Jayden Adams qua đời ở tuổi 25; Argentina đối đầu Thụy Sĩ: Messi trước thử thách “bức tường” châu Âu... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (12/7).

Bùi Tiến Dũng sang Hàn Quốc phẫu thuật chấn thương gối

Trung vệ Bùi Tiến Dũng của CLB Thể Công Viettel đang trải qua quãng thời gian khó khăn khi phải điều trị chấn thương liên tiếp.

Trung vệ Bùi Tiến Dũng trong màu áo tuyển Việt Nam.

Sau ca phẫu thuật xương hàm mặt vừa thực hiện, cầu thủ này dự kiến sẽ xuất viện vào ngày 11/7. Đáng chú ý, vào ngày 27/7 tới, anh sẽ sang Hàn Quốc để tiến hành phẫu thuật sụn gối nhằm dứt điểm tình trạng đau nhức tái phát đã ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của anh suốt mùa giải qua.

Nhờ sự kết nối của bác sĩ người Hàn Quốc tại CLB Thể Công Viettel, Tiến Dũng sẽ được hỗ trợ chu đáo trong quá trình chữa trị. Dự kiến, anh cần khoảng 3 tháng để hồi phục và trở lại sân cỏ, đồng nghĩa với việc lỡ hẹn đợt tập trung AFF Cup 2026 cùng ĐT Việt Nam.

CLB Ninh Bình hoàn tất lực lượng, quyết tâm tranh ngôi vương V.League 2026/27

CLB Ninh Bình đang tích cực chuẩn bị cho mùa giải 2026/27 dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm. Sau chuyến tập huấn thể lực tại Móng Cái, đội bóng sẽ tiếp tục rèn kỹ chiến thuật tại Phú Thọ từ ngày 12/7.

Các cầu thủ Ninh Bình tập huấn tại Móng Cái. Ảnh: NBFC

Về nhân sự, đội bóng đất cố đô đã hoàn tất việc bổ sung 5 ngoại binh chất lượng cùng hậu vệ Hồ Tấn Tài, nâng tổng số cầu thủ trong biên chế lên gần 40 người. HLV Chu Đình Nghiêm đặt mục tiêu tranh đoạt ngôi đầu V.League mùa tới và sẽ sử dụng chuỗi 4 trận giao hữu sắp tới để chốt bộ khung ổn định nhất.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này cho thấy quyết tâm lớn của Ninh Bình trong việc khẳng định vị thế tại đấu trường cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Tiền vệ tuyển Nam Phi vừa dự World Cup qua đời ở tuổi 25

Ngày 11/7, bóng đá Nam Phi đón nhận cú sốc lớn khi tiền vệ tài năng Jayden Adams đột ngột qua đời ở tuổi 25. Adams là trụ cột quan trọng vừa cùng tuyển Nam Phi thi đấu ấn tượng tại World Cup 2026, nơi anh góp mặt trong cả ba trận vòng bảng.

Tiền vệ Jayden Adams của Nam Phi. Ảnh: NurPhoto/AFP

Trước khi bi kịch xảy ra, tiền vệ này đang có sự nghiệp thăng hoa trong màu áo CLB Mamelodi Sundowns với các danh hiệu vô địch quốc gia và Champions League châu Phi. Hiện nguyên nhân cái chết vẫn chưa được tiết lộ, gia đình cầu thủ đang mong muốn sự riêng tư để vượt qua nỗi đau này.

Sự ra đi của Jayden Adams để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với người hâm mộ và để lại khoảng trống lớn cho nền bóng đá xứ sở cầu vồng.

Paolo Maldini được bổ nhiệm làm Giám đốc Kỹ thuật tuyển Italy

Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) vừa chính thức bổ nhiệm huyền thoại Paolo Maldini vào vị trí Giám đốc Kỹ thuật với bản hợp đồng 4 năm.

Trọng trách tái thiết “Azzurri” sau thảm họa World Cup 2026 được giao phó cho Maldini.

Sứ mệnh quan trọng nhất của cựu danh thủ AC Milan là tái thiết đội tuyển quốc gia sau thảm họa vắng mặt tại World Cup 2026. Với quyền hạn bao quát từ các lứa trẻ đến đội một, Maldini sẽ tập trung vào việc tìm kiếm tân HLV trưởng cho “Azzurri” và cải tổ hệ thống bóng đá nước nhà.

Đồng hành cùng ông trong dự án này là cố vấn chiến lược Leonardo. Đây được xem là bước đi mang tính cách mạng của tân Chủ tịch FIGC Giovanni Malago nhằm vực dậy nền bóng đá Italy, vốn đã chạm đáy thất vọng sau chuỗi thành tích kém cỏi tại đấu trường World Cup thời gian qua.

Bellingham tỏa sáng, Anh ngược dòng nghẹt thở trước Na Uy tại tứ kết World Cup

Trong trận tứ kết World Cup 2026 đầy kịch tính tại Miami, đội tuyển Anh đã giành chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Na Uy sau 120 phút.

Bellingham lập cú đúp vào lưới Na Uy.

Dù Andreas Schjelderup đưa Na Uy vươn lên dẫn trước ở phút 36, Jude Bellingham đã nhanh chóng gỡ hòa cho “Tam sư” ngay trước khi hiệp một khép lại. Sau 90 phút bất phân thắng bại, trận đấu phải bước vào hiệp phụ.

Tại đây, sự tỏa sáng của Bellingham với cú đá bồi thành bàn ở phút 94 đã ấn định thắng lợi cho thầy trò HLV Thomas Tuchel. Dù Na Uy tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng sự bản lĩnh đã giúp tuyển Anh chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết World Cup.

Argentina đối đầu Thụy Sĩ: Messi trước thử thách “bức tường” châu Âu

Lúc 8h00 ngày 12/7, Argentina sẽ chạm trán Thụy Sĩ tại tứ kết World Cup 2026. Lionel Messi, với phong độ xuất sắc cùng 8 bàn thắng từ đầu giải, tiếp tục là niềm hy vọng số một của “La Albiceleste” trong hành trình bảo vệ ngôi vương.

Messi tỏa sáng rực rỡ ở World Cup. Ảnh: Getty

Tuy nhiên, hàng thủ Argentina cần hết sức cảnh giác trước một Thụy Sĩ đầy kỷ luật, đội bóng chưa từng bị dẫn trước trong suốt 11 trận gần đây và vừa vượt qua Colombia nhờ bản lĩnh ở loạt sút luân lưu.

Dù lịch sử đối đầu áp đảo, nhưng đối thủ đang sở hữu lối chơi vô cùng khó chịu dưới sự dẫn dắt của Granit Xhaka, đây được dự báo là “bài toán khó” mà Messi và các đồng đội cần giải quyết để giành tấm vé tiến vào vòng bán kết.

HS