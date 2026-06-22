BRICS họp bàn an ninh tại New Delhi, chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh vào tháng 9

Hôm nay (22-6), Cố vấn An ninh Quốc gia các nước BRICS đã nhóm họp tại New Delhi, Ấn Độ. Cuộc họp kín này quy tụ những nhân vật quyền lực nhất trong giới ngoại giao và tình báo của khối gồm Nga, Iran, Trung Quốc.

Ấn Độ đăng cai Hội nghị Cố vấn An ninh Quốc gia BRICS vào ngày 22-23 tháng 6. Ảnh: IANS/X/@ChouhanShivraj

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Ấn Độ, hội nghị diễn ra trong hai ngày 22 và 23-6 dưới sự chủ trì của Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ, ông Ajit Doval. Đây được coi là bước chuẩn bị then chốt cho Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo BRICS sẽ diễn ra vào tháng 9 tới.

Sự kiện thu hút sự chú ý đặc biệt của giới quan sát quốc tế bởi danh sách đại biểu tham dự gồm các nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn đối với an ninh khu vực và toàn cầu: Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị , Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu, Phó Bí thư Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Nezamipour.

Do tính chất bảo mật cao của một hội nghị an ninh, toàn bộ các phiên thảo luận đều được đóng kín với truyền thông. Báo chí chỉ được phép ghi hình khoảnh khắc bắt tay ngoại giao trước giờ họp.

Với chủ đề trọng tâm về các thách thức an ninh phi truyền thống, các “tổng công trình sư” về an ninh của khối BRICS sẽ tập trung mổ xẻ các vấn đề nóng: Khủng bố mạng: Các biện pháp phối hợp chống lại tội phạm công nghệ cao; Trí tuệ nhân tạo (AI): Đánh giá rủi ro từ các công nghệ mới nổi đối với an ninh quốc gia; Địa chính trị khu vực: Xử lý các điểm nóng xung đột, đặc biệt là tình hình Trung Đông liên quan đến Iran.

Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ, ông Ajit Doval chủ trì hội nghị. Ảnh: ANI

Phát biểu về kỳ vọng của Bắc Kinh đối với hội nghị, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm khẳng định: "Trung Quốc mong muốn sử dụng cuộc họp này như một cơ hội để tăng cường liên lạc và phối hợp với các thành viên BRICS, qua đó đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình và ổn định toàn cầu".

Năm 2026 đánh dấu lần thứ tư Ấn Độ đảm nhận cương vị Chủ tịch BRICS (sau các năm 2012, 2016 và 2021). Dưới sự chèo lái của New Delhi, chủ đề cốt lõi của năm BRICS 2026 được xác định là: “Xây dựng khả năng phục hồi, đổi mới, hợp tác và phát triển bền vững”.

Bên lề hội nghị, các cuộc gặp song phương kín giữa Ấn Độ với Nga và Trung Quốc cũng sẽ được triển khai. Mục đích nhằm hạ nhiệt các căng thẳng biên giới và thắt chặt hợp tác chiến lược.

Kết quả của hai ngày họp sẽ kết thúc bằng các văn kiện an ninh chung, định hình cho chương trình nghị sự của các nguyên thủ vào mùa thu năm nay.

Nhật Lệ