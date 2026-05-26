Brazil kêu gọi Mỹ - Cuba đàm phán và đối thoại giải quyết bất đồng

Ngoại trưởng Brazil Mauro Vieira mới đây khẳng định nước này phản đối các mối đe dọa nhằm vào Cuba, đồng thời kêu gọi giải quyết bất đồng thông qua đối thoại, ngoại giao và tôn trọng luật pháp quốc tế.

Ngoại trưởng Brazil Mauro Vieira. Ảnh: Senado.

Phát biểu trước báo giới tại thành phố São Paulo ngày 25/5, ông Vieira cho biết Brazil không ủng hộ bất kỳ hình thức can thiệp hay đe dọa quân sự nào đối với Cuba, trong bối cảnh xuất hiện những lo ngại liên quan tới khả năng Mỹ gia tăng sức ép đối với quốc đảo Caribe này.

Theo nhà ngoại giao Brazil, giải pháp phù hợp nhất hiện nay là thúc đẩy đàm phán và đối thoại nhằm tránh nguy cơ leo thang căng thẳng trong khu vực. Ông Vieira nhấn mạnh: “Chúng tôi hy vọng tình hình sẽ không đi đến mức xảy ra can thiệp quân sự. Điều cần thiết là thương lượng và đối thoại”. Ông đồng thời khẳng định Brazil luôn ưu tiên các biện pháp ngoại giao để giải quyết bất đồng quốc tế.

Ông Vieira cũng tiết lộ trong chuyến thăm gần đây tới Washington, Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva đã đề cập tới vấn đề Cuba và nhấn mạnh sự cần thiết phải tôn trọng chủ quyền của quốc gia này.

Theo Ngoại trưởng Brazil, Tổng thống Lula cho rằng Cuba là một quốc gia xứng đáng được tôn trọng, đồng thời khẳng định Brazil mong muốn duy trì sự cân bằng và ổn định trong khu vực Mỹ Latinh.

Quan hệ giữa Mỹ và Cuba tiếp tục đối mặt nhiều bất đồng liên quan tới chính sách cấm vận cũng như vai trò của La Habana trong khu vực. Ảnh: Shutterstock.

Những phát biểu của Ngoại trưởng Brazil được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Cuba tiếp tục đối mặt nhiều bất đồng liên quan tới chính sách cấm vận cũng như vai trò của La Habana trong khu vực.

Trong nhiều năm qua, Brazil dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Lula da Silva, đã theo đuổi chính sách đối ngoại nhấn mạnh tính độc lập, đa phương và ưu tiên đối thoại hòa bình trong các vấn đề quốc tế. Giới quan sát cho rằng lập trường mới nhất của Brasilia cho thấy nước này đang tìm cách củng cố vai trò trung gian và tiếng nói cân bằng tại khu vực Mỹ Latinh, trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gia tăng giữa các cường quốc.

Ngọc Liên

Nguồn: Xinhua/ Mathrubhumi