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Boxing Thanh Hóa giành 7 huy chương tại Giải vô địch boxing trẻ toàn quốc

Anh Tuân
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(Baothanhhoa.vn) - Kết thúc Giải vô địch boxing trẻ toàn quốc năm 2026, đoàn vận động viên (VĐV) tỉnh Thanh Hóa giành được 7 huy chương, xếp thứ 3 toàn đoàn nội dung nữ ở nhóm tuổi 13-14.

Boxing Thanh Hóa giành 7 huy chương tại Giải vô địch boxing trẻ toàn quốc

Kết thúc Giải vô địch boxing trẻ toàn quốc năm 2026, đoàn vận động viên (VĐV) tỉnh Thanh Hóa giành được 7 huy chương, xếp thứ 3 toàn đoàn nội dung nữ ở nhóm tuổi 13-14.

Boxing Thanh Hóa giành 7 huy chương tại Giải vô địch boxing trẻ toàn quốc

Thanh Hóa xếp thứ 3 toàn đoàn nội dung nữ ở nhóm tuổi 13-14.

Giải vô địch boxing trẻ toàn quốc năm 2026 do Cục Thể dục thể thao phối hợp với Liên đoàn Quyền anh Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình tổ chức, diễn ra từ ngày 2 đến 12/7.

Giải thu hút hơn 500 VĐV của 28 đoàn đến từ các tỉnh, thành phố và ngành trên cả nước tham gia tranh tài.

Các VĐV được chia thành 3 nhóm tuổi (13 - 14, 15 - 16, 17 - 18) thi đấu ở nhiều hạng cân. Trong đó, lứa tuổi 13 - 14 gồm 14 hạng cân nam và 13 hạng cân nữ; hai lứa tuổi 15 - 16 và 17 - 18 đều có 14 hạng cân ở cả nam và nữ.

Boxing Thanh Hóa giành 7 huy chương tại Giải vô địch boxing trẻ toàn quốc

Võ sĩ Trịnh Nguyễn Kiều Chi giành HCV ở hạng cân 46kg nữ, lứa tuổi 15-16.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức trao 80 huy chương các loại cùng giấy chứng nhận cho các VĐV đạt thành tích xuất sắc ở các hạng cân thi đấu. Đồng thời, trao cờ nhất, nhì, ba toàn đoàn cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc ở từng nhóm tuổi.

Đoàn VĐV Thanh Hóa tham dự giải với 2 huấn luyện viên và 15 VĐV, giành được 7 huy chương, gồm 3 huy chương vàng (HCV), 2 huy chương bạc (HCB), 2 huy chương đồng (HCĐ).

Boxing Thanh Hóa giành 7 huy chương tại Giải vô địch boxing trẻ toàn quốc

VĐV Nguyễn Thị Trúc Linh giành HCV hạng cân 57kg nữ, lứa tuổi 13-14.

Các VĐV xuất sắc giành HCV gồm: Nguyễn Phương Thùy Trang (hạng cân 50kg nữ, lứa tuổi 13-14), Nguyễn Thị Trúc Linh (hạng cân 57kg nữ, lứa tuổi 13-14) và Trịnh Nguyễn Kiều Chi (hạng cân 46kg nữ, lứa tuổi 15-16).

Các võ sĩ giành HCB gồm Phạm Hoa Lư (hạng cân 57kg nữ, lứa tuổi 15- 16), Nguyễn Thúy Hồng (hạng cân 50kg nữ, lứa tuổi 15-16).

Hai tấm HCĐ thuộc về các VĐV Ngô Quang Thủy (hạng cân 48kg nam, lứa tuổi 17-18) và Nguyễn Quang Vinh (hạng cân 54kg nam, lứa tuổi 15-16).

Với thành tích nổi bật, đoàn Thanh Hóa xếp thứ 3 toàn đoàn nội dung nữ ở nhóm lứa tuổi 13-14.

Anh Tuân

Từ khóa:

#Boxing #Thanh hóa #Toàn quốc #Vô địch #Huy chương vàng #Vận động viên #Hcv #Hcb #Hcđ #Đội tuyển quốc gia

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