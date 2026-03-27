Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 281 quần chúng ưu tú

Chiều 27/3, tại Trường Đại học Hồng Đức, Trung tâm Chính trị phường Hạc Thành tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa XVI, XVII, XVIII năm 2026 cho các quần chúng ưu tú.

Các đại biểu và học viên tham dự lễ khai giảng.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 281 học viên là đoàn viên, thanh niên của Trường Đại học Hồng Đức, Sở Xây dựng, Bệnh viện Phổi Thanh Hóa, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, Kiểm lâm thuộc Đảng ủy UBND tỉnh. Đây là những sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức ưu tú được các chi ủy, đảng ủy các đơn vị xét chọn, giới thiệu, tạo nguồn để phát triển thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Thiều Thị Duyên, Giám đốc Trung tâm Chính trị phường Hạc Thành phát biểu tại lễ khai giảng.

Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được tiếp thu và thảo luận các chuyên đề về Đảng thông qua các bài giảng: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kết thúc khóa học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch về các kiến thức đã được tiếp thu qua các chuyên đề trên.

Quang cảnh lễ khai giảng.

Đây là lớp bồi dưỡng thứ 2 trong năm 2026 dành cho các quần chúng ưu tú là học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, góp phần trẻ hóa đội ngũ đảng viên, tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, phẩm chất chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Các đoàn viên, thanh niên tham dự tiết học đầu tiên sau lễ khai giảng.

Sau khi hoàn thành khóa học, Trung tâm Chính trị phường Hạc Thành sẽ phối hợp với các đơn vị tặng giấy khen cho học viên xuất sắc và trao giấy chứng nhận cho học viên hoàn thành khóa học, tạo động lực để các quần chúng ưu tú khác nỗ lực, phấn đấu để sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Phan Nga