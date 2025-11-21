Bồi dưỡng nghiệp vụ truyền dạy văn hóa phi vật thể tại xã Nam Xuân

Sáng 21/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phối hợp với xã Nam Xuân tổ chức khai giảng lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ truyền dạy văn hóa phi vật thể của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Tham gia lớp tập huấn có 102 học viên là công chức văn hóa xã, già làng, trưởng thôn, nghệ nhân và những người am hiểu giá trị văn hóa phi vật thể trên địa bàn xã Nam Xuân.

Các đại biểu và học viên tham dự buổi khai mạc lớp tập huấn.

Diễn ra trong thời gian 3 ngày (từ ngày 21 - 23/11), nội dung tập huấn tập trung vào các chuyên đề về vai trò của văn hóa phi vật thể trong đời sống đồng bào dân tộc Thái, Mường trên địa bàn xã Nam Xuân; giới thiệu, truyền dạy văn hóa phi vật thể trong phát triển du lịch của đồng bào dân tộc Thái, Mường; nguồn gốc, giá trị của nghệ thuật trình diễn dân gian, nghề thủ công truyền thống và trò chơi dân gian dân tộc Thái, Mường phục vụ phát triển du lịch; kỹ năng bảo tồn, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về văn hóa phi vật thể; kỹ năng giao tiếp ứng xử, đón tiếp phục vụ khách du lịch tại điểm du lịch cộng đồng bản Bút, xã Nam Xuân.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đỗ Quang Trọng phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Cùng với đó, các học viên sẽ tham gia thực hành các kỹ năng nghệ thuật trình diễn dân gian (âm nhạc, múa, hát khặp); nghề thủ công truyền thống (đan lát, dệt thổ cẩm, rượu cần); tổ chức trò chơi dân gian dân tộc Thái, Mường phục vụ phát triển du lịch tại bản Bút.

Chương trình tập huấn nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Dự án 6 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Trong khuôn khổ chương trình tập huấn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ truyền dạy văn hóa phi vật thể của đồng bào các dân tộc thiểu số tại xã Hóa Quỳ và xã Pù Luông.

Hoài Anh